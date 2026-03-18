L’Atalanta chiude l’avventura in Champions League. Il Liverpool rimonta, il Barcellona avanza

L’Atalanta ha salutato definitivamente la Champions League: dopo la sconfitta per 6-1 rimediata nell’andata degli ottavi di finale, la Dea ha perso per 4-1 sul campo del Bayern Monaco e ha chiuso il cammino europeo nel peggior modo possibile. La doppietta di Kane (rigore al 25′ e stoccata al 54′), il gol di Karl al 56′ e la rete di Diaz al 70′ hanno travolto i neroazzurri, che hanno poi segnato il gol della bandiera all’86mo minuto con Samardzic.

I tedeschi affronteranno il Real Madrid ai quarti di finale, nella stessa parte di tabellone in cui il PSG incrocerà il Liverpool. Gli inglesi sono riusciti a ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata sul campo del Galatasaray, imponendosi con un sonoro 4-0 di fronte al proprio pubblico di Anfield: Szoboszlai ha aperto le marcature al 25′, poi nel primo quarto d’ora della ripresa hanno fatto la differenza le stoccate di Ekitike, Gravenberch e Salah.

Derby spagnolo ai quarti di finale tra Barcellona e Atletico Madrid: i catalani hanno travolto il Newcastle per 7-2 dopo il pareggio per 1-1 dell’andata, i madrileni hanno perso per 3-2 in casa del Tottenham dopo il successo di settimana scorsa per 5-2. Dopo un primo tempo equilibrato (3-2), il Barcellona ha preso il largo con il gol di Fermin, la doppietta di Lewandowski e la rete di Raphinha.