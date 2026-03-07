Kimi Antonelli graziato: la decisione dei giudici e la sanzione alla Mercedes

Griglia di partenza del GP d’Australia 2026 di F1 confermata. Ha potuto tirare un sospiro di sollievo Kimi Antonelli al termine di una giornata molto convulsa a Melbourne, prima tappa del campionato. Nel corso della FP3, il pilota bolognese è stato protagonista di un brutto incidente, rischiando di non poter prendere parte alle qualifiche.

Per sua fortuna, anche per la sospensione della sessione causata dal crash della Red Bull di Max Verstappen, ha potuto prendere la via della pista. Tuttavia, all’inizio della Q3, un aeratore rimasto inserito nella presa d’aria della monoposto — lasciato erroneamente al momento dell’uscita dal box — è volato via in pista, finendo per essere colpito dalla McLaren di Lando Norris.

L’episodio ha provocato l’esposizione della bandiera rossa e la sospensione della sessione per alcuni minuti. Antonelli ha concluso secondo il time-attack, alle spalle del compagno di squadra George Russell, ma è finito sotto investigazione per quanto è accaduto.

Alla fine della fiera, il responso da parte dei commissari della FIA è stato quello di una “semplice” multa di €7,500 per unsafe condition e di conseguenza mantiene la piazza d’onore alle spalle di Russell. “I Commissari hanno ascoltato il rappresentante del team della Vettura 12 (Kimi Antonelli) e hanno esaminato le registrazioni video, le comunicazioni radio del team e i filmati in-car. La Vettura 12 (Antonelli) è stata rilasciata dalla propria pit lane durante la sessione con una ventola di raffreddamento ancora attaccata sul lato destro della vettura. L’assemblaggio della ventola si è staccato dal condotto della Vettura 12 mentre questa affrontava la Curva 1, si è diviso e una parte è rimbalzata fuori pista sul ghiaione in uscita. Un’altra sezione dell’assemblaggio della ventola si è staccata sulla pista alla Curva 2 ed è stata successivamente colpita dall’ala anteriore e dalla gomma di un’altra macchina, causando la dispersione di detriti sulla pista, danni all’ala anteriore dell’altra vettura e la sospensione della sessione mediante bandiera rossa per rimuovere i detriti“, si precisa nella nota della Federazione.

“Il Team ha spiegato che un incidente in una sessione precedente, in cui la Vettura 12 aveva subito danni significativi, aveva reso necessario modificare la divisione dei compiti all’interno del team per riparare i danni in tempi brevi. Di norma, un membro separato del team è responsabile dell’inserimento e della rimozione di ciascuna ventola, ma la necessità di affrontare problemi residui derivanti dall’incidente precedente durante la sessione ha comportato che il membro responsabile della ventola su quel lato della vettura fosse impegnato in un altro compito, e la rimozione della ventola prima del rilascio della vettura dalla pit lane non è stata effettuata. Il Team (e il Pilota) non erano a conoscenza che la ventola non fosse stata rimossa fino a quando l’incidente non è stato rilevato dal Race Control. I Commissari stabiliscono che, poiché la Vettura 12 ha lasciato la propria pit lane con un componente ancora attaccato, è stata rilasciata in condizioni non sicure, e pertanto i Commissari infliggono una sanzione pecuniaria alla squadra“, la conclusione.