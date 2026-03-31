Ferrero ritorna con Alcaraz? L’apertura di Samuel Lopez: “In futuro non è improbabile. Il loro legame durerà per sempre”

La terra rossa per dimenticare un mese di marzo e una trasferta sul cemento americano sicuramente deludenti. Carlos Alcaraz getta ora i suoi pensieri a quella parte di stagione che lo vede sicuramente come l’uomo da battere. Cominciano i Masters 1000 sul rosso, partendo da Montecarlo e poi passando anche per Madrid e Roma, con il culmine ovviamente in quel di Parigi con il Roland Garros.

Le ultime sconfitte in America, però, non cancellano assolutamente il trionfo dello spagnolo agli Australian Open, con un titolo che gli ha permesso di raggiungere il Career Grand Slam. Lo Slam a Melbourne è poi arrivato anche dopo un periodo complicato per il numero uno del mondo, visto che aveva cambiato guida tecnica, con l’addio burrascoso a Juan Carlos Ferrero e la promozione a capo allenatore di Samuel Lopez, che da due anni era già nel team di Alcaraz.

Proprio l’allenatore spagnolo ha parlato, come riporta anche Sky Sport, di questi primi mesi con Carlos Alcaraz: “La valutazione complessiva è positiva, soprattutto considerando come sono iniziate le cose, con nuove situazioni all’interno del team. Carlos ha avuto un ottimo inizio di stagione, ha giocato al meglio delle sue possibilità. Se qualcuno ci avesse offerto questi risultati all’inizio della stagione, li avremmo accettati senza esitazione. Bisogna anche accettare il fatto che perdere è possibile”.

Hanno suscitato un po’ di polemiche le parole di Alcaraz dopo le recenti sconfitte, con le accuse di mostrare debolezza e che certi commenti non sono da numero uno del mondo: “Questo atteggiamento non è sorprendente. Carlos ha 22 anni e deve capire che questo tipo di commenti ha un grande impatto, soprattutto al di fuori del team. Lui deve cercare di controllare quegli impulsi, soprattutto nei confronti dell’avversario. Non può mostrare queste debolezze. Detto questo, è anche un modo per esprimersi e scaricare la tensione e la stanchezza accumulata. In ogni torneo Carlos ha l’obbligo di vincere, ma sappiamo che è impossibile. È una questione di maturità che deve comprendere, e penso che la stia comprendendo sempre di più. Non c’è nessun numero 1 al mondo a cui piaccia perdere, il problema è il modo in cui succede”.

Sui prossimi obiettivi del numero uno del mondo: “La nostra mentalità è quella di giocare l’intero ciclo sul rosso. Cercheremo di gestire i tornei sulla terra rossa al meglio. Nel mezzo c’è Barcellona, dove Carlos è sempre particolarmente motivato a giocare, proprio come a Madrid. L’idea è di giocare tutto, ma se Miami fosse andata meglio, avremmo probabilmente saltato Montecarlo. Ora Montecarlo servirà da torneo di rodaggio, ma si sa che a volte la macchina raggiunge la velocità ottimale molto rapidamente”.

In chiusura poi anche una clamorosa apertura ad un ritorno di Juan Carlos Ferrero: “Il rapporto è buono. Non so cosa potrebbe succedere in futuro, ma non sarebbe così improbabile. È un’opzione che c’è, magari tra un po’. Perché no? Ha lavorato con Carlos per 7-8 anni e quel legame durerà per sempre”.