Jannik Sinner si testa con Luciano Darderi in allenamento: training ad alta intensità per ritrovare aggressività

Jannik Sinner lo aveva detto alcuni giorni fa, durante il media day di Indian Wells: “A Doha ho abbassato troppo l’intensità e forse ho ecceduto con le variazioni“. Già, un tema trito e ritrito: prima la sconfitta in Qatar, poi il ko in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. Risultati negativi che hanno fatto suonare il campanello d’allarme più all’esterno che all’interno del gruppo di lavoro dell’azzurro.

La consapevolezza è che quanto seminato tornerà utile, ma andrà gestito con intelligenza, evitando di snaturare un certo modo di stare in campo. E così Sinner, in California, va un po’ alla ricerca di se stesso, con l’obiettivo di restituire al proprio tennis quella pressione asfissiante sugli avversari e ritrovare il gusto del successo, senza se e senza ma.

Su queste basi si è sviluppato l’allenamento tra il numero 2 del mondo e Luciano Darderi, fresco vincitore del torneo di Santiago del Cile. L’italo-argentino è un tennista in ascesa, con concrete ambizioni di entrare nella top 20 e di restarci con continuità. La sessione di training è stata dunque un’occasione per mettersi alla prova: Sinner voleva soprattutto capire a che punto fosse il suo gioco.

Osservato speciale, in particolare, il dritto: un colpo che nei primi due mesi del 2026 non aveva garantito il rendimento abituale. Il movimento fluido e decontratto che lo caratterizza dal lato destro, in questa prima parte di stagione era apparso più strappato, con la conseguenza di diversi errori non forzati.

Sotto questo profilo, però, il fondamentale ha dato segnali confortanti al numero 2 ATP: a tratti disarmante contro Darderi, incapace di reggere quelle velocità. Resta da vedere se oggi, all’esordio in California contro il ceco Dalibor Svrcina, questa ritrovata voglia di aggredire l’avversario saprà rivelarsi altrettanto efficace.