Sinner-Svrcina oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

Nella nottata italiana di sabato 7 marzo Jannik Sinner farà il proprio esordio nel Masters1000 di Indian Wells. Il n.2 del mondo affronterà il ceco Dalibor Svrcina, tennista proveniente dalle qualificazioni, nel 2° turno del prestigioso torneo californiano. L’inizio del match è previsto non prima delle 03:00 nostrane.

Un match, sulla carta, agevole per Jannik. Il differenziale tra l’altoatesino e il ceco è piuttosto ampio, ma in un debutto ci sono sempre delle incognite. L’azzurro si presenta a questo evento, reduce da un periodo non così brillante, ricordando le sconfitte contro Novak Djokovic e Jakub Mensik, rispettivamente nelle semifinali degli Australian Open e nei quarti dell’ATP500 di Doha.

Dovrà un po’ ritrovare il suo tennis il pusterese e la sfida contro Svrcina potrebbe dargli questa possibilità. L’avversario ha il vantaggio di aver disputato già una serie di match ufficiali, mettendo in mostra un’ottima condizione e non avendo mai concesso un set. Un giocatore rognoso, che si muove bene sul campo e sa appoggiarsi ai colpi dell’avversario.

Non ci sono precedenti tra i due e questo aspetto peserà sull’approccio all’incontro del giocatore italiano. Sarà interessante capire se Jannik ritroverà la sua aggressività, cosa che è venuta meno nelle partite a Melbourne e sul cemento in Qatar.

La partita tra Jannik Sinner e Dalibor Svrcina, valida per il secondo turno del Masters1000 di Indian Wells 2026, sarà la quarta prevista sul campo centrale e inizierà non prima delle 03:00 italiane di sabato 7 marzo. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER-SVRCINA ATP INDIAN WELLS 2026 OGGI

Venerdì 6 marzo (orari italiani)

STADIUM 1 – Inizio alle ore 20:00

1. M. Berrettini vs A. Zverev (4)

Non prima delle 22:00

2. A. Sabalenka (1) vs H. Sakatsume

A seguire

3. C. Gauff (4) K. Rakhimova (Q)

Non prima delle 03:00 di sabato 7 marzo

4. D. Svrcina (Q) vs J. Sinner (2)

Non prima delle 05:00 di sabato 7 marzo

5. A. Blinkova vs A. Anisimova (6)

