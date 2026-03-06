LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.2 debutta nella notte contro il ceco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner ed il qualificato ceco Dalibor Svrcina. Il numero due del mondo torna in campo alla ricerca di nuove certezze dopo la sorprendente sconfitta maturata ai quarti di finale del torneo di Doha. L’altoatesino riparte da un tennista ceco, passando da Mensik a Svrcina. Appuntamento in notturna alle 3.00 italiane per il semifinalista degli Australian Open 2026.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento con il primo Masters 1000 stagionale ancora senza aver colto un titolo nell’anno solare. Colte le semifinali nell’altalenante Slam australiano Jannik ha poi ceduto ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha sotto i colpi di Mensik. Sinner dovrà approfittare di questi due mesi in cui nella passata stagione è stato fermo a causa delle note vicende legate al caso Clostebol per assottigliare il divario che lo separa dallo spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP. Ci vorrà però il miglior Sinner.

Dal canto suo Svrcina, ventiquattrenne di Ostrava (Cechia), è arrivato nel tabellone principale di Indian Wells dopo aver superato brillantemente le qualificazioni sconfiggendo nell’ordine l’americano Krueger ed il connazionale Kopriva. Nel primo turno del main draw ha piegato agevolmente in due parziali l’australiano Duckworth. Numero 109 delle classifiche ATP il ceco vanta 5 tornei Challenger vinti in carriera, e si è inerpicato al massimo al secondo turno di uno Slam e di un Masters 1000.

Sinner-Svrcina, match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells. sarà il quarto incontro dalle 20.00 sullo Stadium 1 dopo Berrettini-Zverev, Sabalenka-Sakatsume e Gauff-Rakhimova, ed inizierà in ogni caso non prima delle 3.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!