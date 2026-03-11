IL SOGNO CONTINUA! L’Italia pareggia con la Corea del Sud e avanza in semifinale: si giocherà la qualificazione ai Mondiali!

Non si ferma il cammino della nazionale italiana femminile di hockey su prato nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Le azzurre infatti raggiungono l’obiettivo primario di questa manifestazione, quello di superare il girone preliminare ad Hyderabad, in India.

Non era semplice, visto che la Corea del Sud, sulla carta, è avanti (almeno nel ranking FIH) rispetto alla squadra di Massimo Lanzano. Le azzurre però hanno ribaltato il pronostico conquistando l’accesso alle semifinali: ci saranno tre pass in palio per la Coppa del Mondo che sarà in programma dal 15 al 30 agosto 2026 a Wavre (Belgio) e ad Amsterdam (Olanda).

Nella sfida decisiva contro le coreane è bastato un pareggio alle azzurre per chiudere al secondo posto, dietro l’inarrivabile Inghilterra, il Gruppo A. Partita dura, con l’Italia che è passata in vantaggio grazie al rigore di Federica Carta al 7′, ma raggiunta al 26′ dal rigore di Choi. Assalto finale coreano, con l’Italia a difendersi con le unghia e con i denti, riuscendoci.

Passaggio del turno che arriva grazie alla differenza reti: l’unica vittoria di Italia e Corea è infatti arrivata con l’Austria, ma le azzurre si sono imposte 3-0, mentre le coreane 1-0. Ancora da conoscere la rivale delle azzurre in semifinale (appuntamento venerdì), sarà probabilmente una tra Scozia ed India.