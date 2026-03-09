Seguici su
Hockey Prato

Hockey prato femminile, l’Italia batte nettamente l’Austria e si rilancia nella corsa alla semifinale

Arriva una vittoria importantissima e convincente per la Nazionale femminile di hockey su prato italiana nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026 in corso di svolgimento ad Hyderabad, in India.

Dopo la sconfitta all’esordio di ieri con l’Inghilterra, la squadra testa di serie numero uno del torneo, le azzurre si rialzano e si impongono per 3-0 sull’Austria, rilanciandosi per il passaggio del turno.

Match dominato dalle ragazze guidate da Massimo Lanzano. A sbloccare il risultato ci pensa Federica Carta al 19′ su corner corto, poco dopo il raddoppio su azione di Lola Brea. A fine terzo quarto chiude i conti Eleonora Di Paola.

Azzurre che avranno mercoledì la sfida decisiva per il passaggio del turno con la Corea del Sud (a breve impegnata con l’Inghilterra): la vittoria significherebbe passaggio alle semifinali.

