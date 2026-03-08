Hockey prato, Italia femminile sconfitta nettamente dall’Inghilterra al debutto nelle Qualificazioni Mondiali 2026

Inizia con una sconfitta onorevole contro l’Inghilterra il percorso della Nazionale italiana femminile di hockey su prato nelle qualificazioni per i Campionati Mondiali 2026, la cui fase finale si terrà ad agosto tra Belgio e Paesi Bassi. Le azzurre, impegnate nel torneo di Hyderabad (in India), hanno perso al debutto per 5-2 con le favorite inglesi ma restano ancora pienamente in corsa per tornare a disputare la Coppa del Mondo dopo otto anni di astinenza.

L’Italia, attualmente numero 18 del ranking internazionale, è stata inserita nel gruppo A insieme ad Inghilterra (n.8 al mondo e testa di serie), Corea del Sud (n.16 del ranking mondiale) e Austria (n.33). Avanzano in semifinale le prime due di ogni raggruppamento, e a quel punto le migliori tre del tabellone finale volano direttamente ai Mondiali mentre la quarta si gioca il ripescaggio per la rassegna iridata tramite ranking con la quarta classificata del torneo in corso di svolgimento a Santiago del Cile.

Inghilterra che ha messo le cose in chiaro sin da subito, procurandosi una lunga serie di corner corti e chiudendo il primo quarto sul 2-0 grazie ai gol di Grace Balsdon (11’20”) e Lottie Bingham (14’44”). Il copione non è cambiato particolarmente nella seconda frazione, con le inglesi capaci di trovare anche il 3-0 con Elizabeth Neal (15’53”) per poi subire però la rete azzurra di Ivanna Pessina (18’27”) al primo penalty corner del match.

La compagine n.8 del ranking FIH ha chiuso poi i conti tra la fine del secondo e l’inizio del terzo periodo, volando sul +4 con i gol di Anna Toman (26’44”) e Balsdon (31’12”), mentre la rete di Federica Carta (45’49”) in avvio di quarta frazione ha fissato il punteggio conclusivo sul 5-2. Prossimo appuntamento della Nazionale italiana domani contro l’Austria in un match da vincere obbligatoriamente per continuare a sognare la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.