Gregorio Paltrinieri apre la stagione, Taddeucci difende la Coppa del Mondo: i convocati per Soma Bay

Gregorio Paltrinieri sarà tra i grandi protagonisti della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, che andrà in scena il 27-28 marzo a Soma Bay (Egitto). Come ormai da tradizione, il massimo circuito internazionale itinerante si aprirà nella località che affaccia sul Mar Rosso e il fuoriclasse carpigiano inseguirà un risultato degno di nota, in modo da darsi il giusto slancio verso le successive tre prove previste tre Ibiza (Spagna, 24-25 aprile), Golfo Aranci (1-2 maggio) e Setubal (Portogallo, 20-21 giugno).

Il vice campione mondiale di 5 km e 10 km, nonché Campione d’Europa sulla distanza più breve, si è ormai concentrato sull’attività in acque libere, dopo essersi messo al collo due medaglie in vasca alle Olimpiadi di Parigi 2024 (bronzo sugli 800 e argento sui 1500). Ad affiancarlo in occasione dell’avventura in terra africana ci saranno Dario Verani, Ivan Giovannoni, Marcello Guidi, Domenico Acerenza, Andrea Filadelli.

Ginevra Taddeucci cercherà di difendere la Coppa del Mondo conquistata lo scorso anno: dopo aver alzato al cielo il trofeo generale, il bronzo olimpico di Parigi 2024 nella 10 km cercherà di replicarsi ai massimi livelli, forte anche dei due argenti conquistati agli ultimi Mondiali a livello individuale. Negli eventi femminili saranno impegnate anche Barbara Pozzobon e Linda Caponi, sotto la guida del coordinatore tecnico organizzativo Stefano Rubaudo.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO NUOTO DI FONDO

UOMINI: Gregorio Paltrinieri, Dario Verani, Ivan Giovannoni, Marcello Guidi, Domenico Acerenza, Andrea Filadelli.

DONNE: Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon, Linda Caponi.