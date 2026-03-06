Golf, Berger allunga dopo il primo round. Arnold Palmer Invitational subito nel vivo

L’Arnold Palmer Invitational è entrato nel vivo già dopo il primo round. L’evento, che si sta disputando ad Orlando, Florida, sui fairway del Bay Hill Club & Lodge, vede al comando della classifica lo statunitense Daniel Berger, protagonista di un giro in 63 colpi (-9) che lo ha portato in vetta al leaderboard con ben 3 colpi di distacco sulla 2ª piazza, attualmente ricoperta dal connazionale Collin Morikawa e dallo svedese Ludvig Aberg a -6.

Quello di Berger sembra già uno strappo deciso sulla rincorsa al titolo nonostante ci siano ancora 3 giornate di golf ad attendere i 72 partecipanti. Ampiamente in gara anche Jhonattan Vegas, in T4 a -5 insieme a Cameron Young, e Ryan Fox, Xander Schauffele e Adam Scott in T6 a -4. Chiudono la top 10 provvisoria diversi golfisti assiepati in T9 a -3 tra cui spiccano i nomi di Rickie Fowler, Billy Horschel e Harris English.

Leggermente attardato, se così si può definire, Scottie Scheffler. Il n.1 al mondo, vincitore di due Arnold Palmer Invitational (2022,2024), si è fermato sul -2 dopo uno score con 4 birdie e 2 bogey insieme a Justin Rose e Hideki Matsuyama tra gli altri.

Il percorso del Bay Hill si sta dimostrando un terreno di gioco abbastanza complesso. Circa la metà del field, fin qui, ha girato sotto psr (32 giocatori), mentre i restanti si trovano tra pari al par o peggio. Tra questi troviamo Rory Mcilroy, che ha girato appunto in 72 colpi (par) come Viktor Hovland e Nico Echavarria (quest’ultimo vincitore del torneo lo scorso week end), Shane Lowry a +2, Tommy Fleetowood a + 4 e Justin Thomas, ultimo a +7.

Il 3º Signature Event della stagione, difeso da Russell Henley (attualmente in T18 a -2) mette in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx.