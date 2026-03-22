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Giulia Murada conquista il podio in Val Martello e consolida il primato in Coppa del Mondo
La nuova tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo continua a riservare grandi soddisfazioni ai colori azzurri. Giulia Murada ribadisce ancora una volta di essere una delle atlete di riferimento del panorama internazionale e porta a casa un podio nella gara sprint che le consente di consolidare il primato in classifica generale.
In Val Martello l’azzurra si colloca nel gruppo di testa fin dall’inizio della competizione. Murada segna il quarto miglior tempo nelle batterie con 04:05.51, è seconda in semifinale alle spalle della fuoriclasse francese Emily Harrop e conferma il piazzamento anche in finale con un ritardo di 7”8 dall’avversaria, 03:29.3 il suo tempo conclusivo. Completa il podio la transalpina Margot Ravinel.
L’Italia riceve indicazioni ampiamente positive anche dal settore maschile. Luca Tomasoni conquista infatti il quinto posto nella prova maschile con il tempo di 03:05.7 e un ritardo di 8”9 dal vincitore di giornata. L’azzurro chiude la batteria in seconda posizione alle spalle del francese Thibaut Anselmet ed è terzo in semifinale alle spalle dei due che si contenderanno la vittoria.
Il successo finale è dello spagnolo Oriol Cardona Coll che completa la propria performance con il tempo di 2’56″8. Lo sciatore spagnolo si lascia alle spalle lo svizzero Arno Lietha ed il russo Nikita Filippov, staccati rispettivamente di 2″1 e 5″4. Si ferma invece ai piedi del podio lo svizzero Loic Dubois.