Doppio bronzo per l’Italia ai Mondiali lunghe distanze: sul podio De Silvestro/Moreschini e Boscacci/Antonioli

Quarta e ultima tappa per la Pierra Menta 2026, competizione di sci alpinismo che quest’anno mette in palio anche i Mondiali lunghe distanze a squadre. L’Italia chiude in bellezza e conquista due prestigiosi podi in ambito maschile e femminile con le coppie Boscacci/Antonioli e De Silvestro/Moreschini.

In campo femminile colpo doppio per il tandem Emily Harrop-Margot Ravinel: il duo transalpino, con il tempo di 1h52:53, precede le connazionali Axelle Gachet-Mollaret-Celia Perillat-Pessey di oltre tre minuti e chiude la gara con un vantaggio di 7’47”. Terza posizione di giornata e gradino più basso del podio per il duo azzurro.

Alba De Silvestro e Lisa Moreschini completano la prova odierna, undici chilometri la distanza da percorrere, in 1h56:20, tempo che permette loro di chiudere la propria performance con un totale di 12h47:13 e un distacco di poco superiore ai trenta minuti nei confronti delle vincitrici.

Doppia soddisfazione per la spedizione tricolore in ambito maschile. Il duo francese William Bon Mardion-Xavier Gachet, secondo nell’ultima tappa, vince il titolo iridato con il tempo di 10h24:28 e precede di trentotto secondi i connazionali Samuel Equy-Anselme Danevin. Terzo posto nella classifica generale, i due non erano in lizza per il titolo iridato, per Davide Magnini e William Boffelli, mentre Michele Boscacci e Robert Antonioli, coppia titolare in casa Italia, sono medaglia di bronzo e completano il podio per le nazionali.