Giovanni Franzoni festeggia il podio: “Siamo a fine stagione, la tensione si abbassa, giochiamo coi simulatori”

Giovanni Franzoni ha conquistato un bel secondo posto nella discesa libera di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulla pista Eclipse della rinomata località francese. Sceso con il pettorale numero 6, l’argento olimpico di Milano Cortina 2026 ha fermato il cronometro su 1:47.35 ed è stato battuto per soli nove centesimi dall’austriaco Vincent Kriechmayr.

Il 24enne bresciano è così tornato sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante, in una stagione che ha portato in dote le splendide vittorie nel superG di Wengen e nella discesa libera di Kitzbuehel. Il risultato odierno ha anche permesso di issarsi al terzo posto nella classifica di specialità e proverà a difendere il piazzamento in occasione delle Finali previste settimane prossima.

Giovanni Franzoni ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Essere davanti a Odermatt è un buon segnale, Kriechmayr ha fatto una gara da paura. Io sono andato abbastanza bene, lui aveva già fatto delle gare qui e conosceva meglio alcuni i passaggi. Non mi aspettavo questo risultato, questo caldo mi distrugge e siamo a fine stagione: la tensione si abbassa, abbiamo giocato al simulatore di F1“.

L’azzurro ha poi proseguito nell’analisi: “In partenza era carico e ho sciato bene, sto migliorando su questa neve. Nella classifica di discesa libera me la gioco con Dominik (Paris, n.d.r.), ma lui a Kvitfjell fa paura. Sono contento di come sto dando continuità alla sciata, è bello essere costanti in una stagione ricca di exploit, mi rende soddisfatto“.