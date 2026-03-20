Giorgio Piola analizza le difficoltà della McLaren in questo avvio di stagione

Nuovo appuntamento con Giorgio Piola sul canale Youtube di OA Sport. L’esperto di F1 è andato a raccontare le modifiche (e le difficoltà) della McLaren campione del mondo in carica in questo inizio di annata con il regolamento rivoluzionato.

Le differenze rispetto alla passata stagione: “La più grossa variabile che c’è stata nelle monoposto rispetto al 2025 è stata la riduzione del passo di 20 centimetri, una riduzione notevole e una riduzione del peso. Sino alla passata stagione, è ovvio che tutti avevano le dimensioni del passo utilizzate al massimo, perché tutta la vettura era un effetto suolo praticamente tra i due assi e oltre l’asse posteriore c’era tutta l’aerodinamica inferiore che funzionava con i canali Venturi; quindi è ovvio che tutti i progettisti avevano la tendenza di sfruttare il massimo possibile del concesso dal regolamento. Quindi praticamente sino all’anno scorso tutte le vetture erano a 360 centimetri di passo, appunto per queste ragioni, soprattutto aerodinamiche. Con la riduzione a 340, ma soprattutto anche con la riduzione dei 30 kg di peso, ecco che tutto è diventato molto complicato. Credo che gli uffici tecnici delle squadre di Formula 1 abbiano avuto incubi, perché uno pensa: «Logico, le vetture sono più corte, facciamole anche più leggere». Sì, però c’è un inghippo: sia tutto l’insieme Power Unit più pesante, rispetto alle vetture 25, ma soprattutto anche per le nuove norme di sicurezza che la federazione praticamente ogni anno, ogni qualche anno, introduce dei sistemi più severi e più sicuri, il carico crash test del roll bar principale è stato notevolmente aumentato e quindi questo comporta un aggravio di peso. Fra l’altro è stata introdotta una soluzione estremamente utile, giusta, appunto, per il crash test anteriore; non un solo crash test, ma un doppio crash test. L’aggravio di peso è risultato di circa oltre 60 kg, 64 kg, 65 kg; quindi è ovvio che i progettisti, abbiamo visto parecchie squadre, addirittura la Williams ha saltato i test in Barcellona perché non aveva passato il crash test e la vettura è notevolmente sovrappeso, tanto che Carlos Sainz padre non è venuto alle prime due gare, perché ovviamente questo handicap è pesantissimo. Basta pensare, lo sanno tutti: 10 kg di peso sono tra i due secondi e mezzo e i quasi quattro secondi, e questo è una cosa che non si scappa, è un termine”.

Entrando nel dettaglio: “Praticamente, l’obbligo di raccorciare il passo i tecnici McLaren lo avevano applicato nella zona che riguarda l’asse posteriore; e difatti l’asse posteriore è stato avanzato, circa la stima di 15 cm, stima che non mi è stata avvalorata precisamente né da Rob Marshall né da Andrea Stella, però mi hanno detto che è verosimile. E come si fa? Il gruppo, la scatola del cambio, ha un distanziale che è integrato tutto in un’unica soluzione e questo distanziale praticamente è vuoto: la stessa parola “distanziale” lo spiega. Ecco che il raccorciamento è stato fatto in questa zona; quindi si è compattata la struttura della scatola del cambio e del distanziale, avvicinando così l’asse posteriore al corpo vettura. La cosa è veramente macroscopica, perché adesso parliamo di circa 15 cm in confronto a Ferrari, Mercedes, Aston Martin e Red Bull, ma sono ben 35 rispetto alla MCL‑39. Quindi potete immaginare quale difficoltà ci sia stata per compattare tutto il sistema di raffreddamento e avere un raffreddamento efficiente rispetto a quello che era invece l’MCL‑39”.

Aggiunge: “La McLaren dell’anno scorso era la vettura che aveva il miglior smaltimento termico di tutti quanti. Fra l’altro, la cosa pazzesca è che andava sempre molto più chiusa, soprattutto nei confronti della Mercedes, della casa madre; credo che questa non sia stata una cosa che faceva impazzire di gioia Toto Wolff. I radiatori della MCL‑39 erano molto stretti e lunghissimi; nessun’altra squadra ha avuto un radiatore così lungo, e anche con una ridotta inclinazione: quindi è una notevole massa radiante. Mentre invece sulla McLaren di quest’anno, ovviamente avendo accorciato la vettura, la massa radiante nei lati è diventata molto più corta e più larga e con un’inclinazione anche maggiore. La MCL‑39 aveva dei piccoli sfoghi ai lati del motore, ma poi lo sfogo centrale nella zona posteriore era stretto. Sulla MCL‑40, vediamo invece come questo sfogo sia diventato decisamente più largo, mentre invece sono sparite le due sfoghi laterali”.

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