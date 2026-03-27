Gand-Wevelgem 2026: la startlist e chi parteciperà. Jonathan Milan tra i più attesi
La ricordiamo tutti come Gand-Wevelgem ma da quest’anno, a partire dall’edizione dall’edizione numero 88, cambierà nome e sarà la In Flanders Fields. In ogni caso si chiude questa prima settimana, un primo assaggio di pietre con una corsa importante nelle Fiandre e che può già dare i primi segnali verso la Ronde.
Attesa ovviamente per Mathieu van der Poel e Mads Pedersen in una corsa che negli anni si è trasformata, passando da appuntamento per velocisti a prova per cacciatori di classiche. L’Italia schiera Jonathan Milan come punta. Andiamo a scoprire la startlist nel dettaglio.
STARTLIST GAND-WEVELGEM 2026
LIDL-TREK
1 PEDERSEN Mads DEN
2 KRAGH ANDERSEN Søren DEN
3 MILAN Jonathan ITA
4 NORSGAARD Sunekær DEN
5 SKUJINS Toms LAT
6 SÖDERQVIST Jakob SWE
7 THEUNS Edward BEL
SOUDAL QUICK-STEP
11 MERLIER Tim BEL
12 BASTIAENS Ayco BEL
13 LAMPAERT Yves BEL
14 MAGNIER Paul FRA
15 REX Laurenz BEL
16 STUYVEN Jasper BEL
17 VAN LERBERGHE Bert BEL
ALPECIN-PREMIER TECH
21 VAN DER POEL Mathieu NED
22 PHILIPSEN Jasper BEL
23 BALLERSTEDT Maurice GER
24 DILLIER Silvan SUI
25 GEENS Jonas BEL
26 RICKAERT Jonas BEL
27 SENECHAL Florian FRA
BAHRAIN VICTORIOUS
31 MOHORIC Matej SLO
32 BAUHAUS Phil GER
33 BORGO Alessandro ITA
34 GRADEK Kamil POL
35 SEGAERT Alec BEL
36 VAN MECHELEN Vlad BEL
37
DECATHLON CMA CGM TEAM ✓
41 LUND ANDRESEN Lund DEN
42 BISSEGGER Stefan SUI
43 BOL Cees NED
44 HOOLE Daan NED
45 DE PESTEL Sander FRA
46 NAESEN Oliver BEL
47 PEDERSEN Søjberg Rasmus DEN
EF EDUCATION – EASYPOST
51 ASGREEN Kasper DEN
52 ALBANESE Vincenzo ITA
53 LAMPERTI Luke USA
54 MACKELLAR Alastair AUS
55 MIHKELS Madis EST
56 SCHWARZBACHER Matthias SVK
57 SIMMONS Colby USA
GROUPAMA-FDJ UNITED
61 BARTHE Cyril FRA
62 GRUEL Thibaud FRA
63 HUENS Axel FRA
64 JACOBS Johan SUI
65 PENHOET Paul FRA
66 RUSSO Clément FRA
67 TRONCHON Bastien FRA
INEOS GRENADIERS
71 GANNA Filippo ITA
72 HEIDUK Kim Alexander GER
73 SHEFFIELD Magnus USA
74 SHMIDT Artem USA
75 SWIFT Connor GBR
76 TURNER Ben GBR
77 WATSON Sam GBR
LOTTO INTERMARCHÉ
81 DE LIE Arnaud BEL
82 ARTZ Huub NED
83 BERCKMOES Jenno BEL
84 BEULLENS Cedric BEL
85 GRIGNARD Sébastien BEL
86 RUTSCH Jonas GER
87 VAN BOVEN Luca BEL
MOVISTAR TEAM
91 ADRIA OLIVERAS Roger ESP
92 AULAR SANABRIA Orluis VEN
93 BARRENETXEA GOLZARRI ESP
94 CANAL BLANCO Carlos ESP
95 GARCIA CORTINA Ivan ESP
96 MILESI Lorenzo ITA
97 MORO Manlio ITA
NSN CYCLING TEAM
101 GIRMAY Biniam ERI
102 ASKEY Lewis GBR
103 BOIVIN Guillaume CAN
104 HOFSTETTER Hugo FRA
105 LOUVEL Matis FRA
106 MULLEN Ryan William IRL
107 VAN ASBROECK Tom BEL
RED BULL – BORA – HANSGROHE
111 MEEUS Jordi BEL
112 DRIZNERS Jarrad Eriks AUS
113 MARIT Arne BEL
114 PITHIE Laurence NZL
115 THORNLEY Callum GBR
116 VAN DIJKE Mick NED
117 VAN DIJKE Tim NED
TEAM JAYCO ALULA
121 ACKERMANN Pascal GER
122 CAPIOT Amaury BEL
123 DE BONDT Dries BEL
124 DE POOTER Dries BEL
125 DONALDSON Robert GBR
126 DURBRIDGE Luke AUS
127 KRIJNSEN Jelte NED
TEAM PICNIC POSTNL ✓
131 DEGENKOLB John GER
132 BIESTERBOS Frits NED
133 BITTNER Pavel CZE
134 FLYNN Sean GBR
135 MÄRKL Niklas GER
136 NABERMAN Tim NED
137 VAN DEN BERG Julius NED
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
141 VAN AERT Wout BEL
142 AFFINI Edoardo ITA
143 BRENNAN Matthew GBR
144 DOULL Owain GBR
145 KIELICH Timo BEL
146 LAPORTE Christophe FRA
147 REX Tim BEL
UAE TEAM EMIRATES XRG
151 VERMEERSCH Florian BEL
152 ALVES OLIVEIRA Rui Filipe POR
153 BJERG Mikkel Norsgaard DEN
154 JOHANSEN Julius DEN
155 MOLANO BENAVIDES Juan COL
156 POLITT Nils GER
157 TOMAS MORGADO António POR
UNO-X MOBILITY
161 ABRAHAMSEN Jonas NOR
162 BYSTRØM Sven Erik NOR
163 FREDHEIM Stian NOR
164 HOELGAARD Markus NOR
165 RESELL Erik Nordsaeter NOR
166 TILLER Rasmus NOR
167 WÆRENSKJOLD Søren NOR
XDS ASTANA TEAM
171 BALLERINI Davide ITA
172 FEDOROV Yevgeniy KAZ
173 GATE Aaron NZL
174 KANTER Max GER
175 LIVYNS Arjen BEL
176 SYRITSA Gleb
177 TEUNISSEN Mike NED
COFIDIS
181 ALLEGAERT Piet BEL
182 CHARRET Camille FRA
183 FRETIN Milan BEL
184 KIRSCH Alex LUX
185 PAGE Hugo FRA
186 RENARD Alexis FRA
187 TEUNS Dylan BEL
PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
191 DE GENDT Aime BEL
193 FRISON Frederik BEL
194 LIEPINS Emils LAT
195 MAŁECKI Kamil POL
196 VAN MOER Brent BEL
197 WRIGHT Alfred Brockwell GBR
198 ZUKOWSKY Nickolas CAN
TUDOR PRO CYCLING TEAM
201 TRENTIN Matteo ITA
202 HALLER Marco AUT
203 KELEMEN Petr CZE
204 KOLZE CHANGIZI Sebastian DEN
205 KLUCKERS Arthur LUX
206 LIENHARD Fabian SUI
207 MOZZATO Luca ITA
BURGOS-BURPELLET-BH ✓
211 ALLENO Clement FRA
212 CAVIA SANZ Daniel ESP
213 DE LA CALLE ARANGO Hugo ESP
214 FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric URU
215 BOUGLAS Georgios GRE
216 MACIAS ESTRADA Cesar MEX
217 SAINBAYAR Jambaljamts MGL
TEAM FLANDERS – BALOISE ✓
221 CRABBE Tom BEL
222 DEMAN Brem BEL
223 HESTERS Jules BEL
224 LAMBRECHT Michiel BEL
225 GEERAERTS Ferre BEL
226 VANHOOF Ward BEL
227 VERCOUILLIE Victor BEL
TOTALENERGIES
231 TURGIS Anthony FRA
232 BRUNEL Alexys FRA
233 DAUPHIN Florian FRA
234 DUJARDIN Sandy FRA
235 GACHIGNARD Thomas FRA
236 LEROUX Samuel FRA
237 JEANNIERE Emilien FRA
UNIBET ROSE ROCKETS
241 KUBIŠ Lukáš SVK
242 BLOEM Joren NED
243 DE VRIES Hartthijs NED
244 KOPECKÝ Casper Matyáš CZE
245 KOPECKÝ Cornelius Tomas CZE
246 MOURIS Wessel NED
247 STOCKMAN Abram BEL