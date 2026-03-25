Frederic Vasseur ammette: “Queste nuove macchine non si adattano allo stile di guida di Leclerc, ma ci sta lavorando”

Il cambiamento tecnico in atto in F1 non è soltanto una questione di numeri o regolamenti: sta ridefinendo in profondità il modo stesso di guidare. Dopo le prime sessioni al simulatore e, soprattutto, dopo i test in pista, i piloti si sono trovati davanti a un quadro completamente diverso, fatto di gestione energetica, recupero della batteria e compromessi spesso definiti “contro-intuitivi”. Un contesto in cui persino spingere al limite, storicamente sinonimo di prestazione, rischia di diventare un errore.

Il tema è emerso con forza anche nell’ultimo fine settimana in Cina, dove Charles Leclerc ha ammesso di non poter più estrarre il massimo in qualifica come in passato, sottolineando come questa nuova filosofia finisca per limitare proprio quella capacità di trovare il giro speciale al sabato.

A fare chiarezza sulla situazione è stato il Team Principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, intervenuto nella conferenza stampa di Shanghai. Il manager francese non ha nascosto che l’attuale fase rappresenta una sfida concreta per il suo pilota: “Questo è un grande passo in termini di regolamento e richiede probabilmente più adattamento, più cambiamenti e un approccio diverso da parte dei piloti. E Charles lo sta facendo“.

Vasseur ha poi approfondito il tema, entrando nel merito dell’adattamento tra uomo e macchina: “Non sono sicuro che fondamentalmente queste macchine si adattino molto bene al suo stile, ma ci sta lavorando. Ha un’ottima capacità di lettura e comprensione della situazione della macchina, è molto sveglio e ce la farà“.

Parole che raccontano una fase di transizione, in cui il talento puro deve necessariamente convivere con una nuova disciplina tecnica. In questo scenario, la differenza non la farà solo la velocità, ma la capacità di interpretare una Formula 1 sempre più complessa e strategica.