Ferrari, Vasseur lapidario: “Mercedes di un altro pianeta. Problemi nella ricarica”

Doccia fredda per la Ferrari nelle qualifiche del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton non sono andate oltre il quarto e settimo posto, in un time-attack dominato dalle Mercedes, con George Russell in pole-position davanti a Kimi Antonelli.

Un differenziale importante rispetto ai leader che può far preoccupare. Il Team Principal, Frederic Vasseur, non si è nascosto dietro un dito ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato un primo giorno di scuola caotico. Noi abbiamo commesso alcuni errori e non abbiamo sfruttato tutto il nostro potenziale. Potevamo occupare con entrambe le vetture la seconda fila. Mercedes, però, è di un altro pianeta“.

Parlando della prestazione di Hamilton, che si era detto entusiasta della vettura prima delle qualifiche: “Ha faticato a trovare la finestra giusta con le gomme e poi anche con la batteria ci sono stati dei problemi nella ricarica. Parliamo di vetture nuove e quindi dobbiamo comprendere il funzionamento“, ha spiegato Vasseur.

Ferrari che spera di partire bene, mettendo in mostra uno dei suoi punti di forza: “Lo start sarà un’altra sfida, con la nuova procedura la finestra è ristretta, dovremo fare un buon lavoro, ma concentriamoci su noi stessi per partire bene”. In conclusione, sullo strapotere della Mercedes: “Si parla del loro motore e il vantaggio in rettilineo è evidente, però è tutto il pacchetto che funziona. Da parte nostra, noi dobbiamo fare il meglio possibile, lavorando sullo sviluppo“.