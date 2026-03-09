Nel tiro a segno ogni dettaglio conta 🎯🇮🇹

In questa puntata di FOCUS incontriamo Sofia Littamè, una delle giovani protagoniste del movimento italiano nella carabina ad aria compressa.

Parleremo di gestione della pressione, tecnica, crescita internazionale e obiettivi nel pieno del quadriennio olimpico. Uno sport fatto di silenzio, controllo e precisione millimetrica, dove la mente è decisiva quanto il gesto tecnico.

Un’intervista che racconta ambizione, disciplina e sogni azzurri.

conduce Alice Liverani