Nel tiro a segno ogni dettaglio conta 🎯🇮🇹
In questa puntata di FOCUS incontriamo Sofia Littamè, una delle giovani protagoniste del movimento italiano nella carabina ad aria compressa.
Parleremo di gestione della pressione, tecnica, crescita internazionale e obiettivi nel pieno del quadriennio olimpico. Uno sport fatto di silenzio, controllo e precisione millimetrica, dove la mente è decisiva quanto il gesto tecnico.
Un’intervista che racconta ambizione, disciplina e sogni azzurri.
#FOCUS #TiroASegno #SofiaLittamè #ShootingSport #SportItaliano #RoadToOlympics 🎯🔥
conduce Alice Liverani