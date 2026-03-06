Flavio Cobolli scala un gradino nel ranking ATP virtuale: le proiezioni a Indian Wells

Flavio Cobolli ha sconfitto in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic e ha esordito con una bella vittoria nel Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 15 del mondo, fresco di trionfo nel torneo ATP 500 di Acapulco, ha conquistato il primo successo in carriera sul cemento statunitense e si è qualificato al terzo turno, dove se la dovrà vedere contro chi avrà la meglio nel derby statunitense tra Jenson Brooksby e Frances Tiafoe.

Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, fornendo una prestazione di elevata efficienza tecnica, di ottima caratura tattica e di eccellente tenuta mentale, reagendo a un momento difficile contro un avversario che lo ha messo seriamente in difficoltà nel primo set e che rappresentava un ostacolo molto complicato da superare.

Grazie all’affermazione odierna, il 23enne ha conquistato 50 punti e si è issato a quota 2.520 punti, guadagnando una posizione nel ranking ATP virtuale (quello che viene aggiornato minuto dopo minuto in base ai risultati delle partite in corso, senza aspettare la revisione ufficiale di ogni lunedì). Al momento Flavio Cobolli è numero 14 della graduatoria internazionale ed è in scia al ceco Jakub Mensik (2.610), ma la situazione non migliorerà con l’eventuale qualificazione agli ottavi di finale. In caso di passaggio del turno, infatti, Flavio Cobolli volerebbe a 2.570 punti.

Per sperare di progredire ulteriormente, servirebbero almeno i quarti di finale: in quel caso si proietterebbe a 2.670 punti e sopravanzerebbe il norvegese Casper Ruud (2.625) e/o il ceco Jakub Mensik (2.610) nel caso in cui i due avversari perdessero tra secondo e terzo turno. Per sperare nella top-10, invece, dovrebbe vincere il torneo: andrebbe a quota 3.470 punti, ma dovrebbe osservare da vicino i risultati del kazako Alexander Bublik (decimo con 3.325) e del russo Daniil Medvedev (undicesimo con 2.970 punti).