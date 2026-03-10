Football Americano
Flag football, sono 19 i convocati per il raduno di Roma. Prosegue il percorso verso i Mondiali
Prosegue il percorso di avvicinamento ai Campionati Mondiali di flag football di Düsseldorf (Germania) della prossima estate per quanto riguarda la nazionale italiana. Dopo il primo step disputato a Madrid nel torneo “Inter Flag”, circuito internazionale articolato su quattro appuntamenti tra Europa e Nord America, si entra nel vivo della preparazione.
La FIDAF, infatti, seguendo le indicazioni dell’head coach Massimiliano Bonomo, ha convocato gli atleti e lo staff in vista del raduno che si terrà presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, dal 12 al 15 marzo. Sono diciannove gli atleti convocati, ai quali si aggiungono 15 giocatori provenienti dai team laziali, per lo scrimmage previsto il giorno 15 marzo.
Di seguito l’elenco dei convocati per il raduno.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
- 1 ALINOVI SIMONE
- 2 BARZAN LEONARDO
- 3 BOUAH JORDAN
- 4 CORRADO CLAUDIO
- 5 COSTANZINI PIETRO
- 6 FABBRI MARCО
- 7 FANTIN ANDREA RAIDERS ROMA
- 8 FRANCHI MICHELANGELO LUIGI
- 9 GALANTE MATTEО ITALIA
- 10 LATORRACA DANIELE ANGELO ITALIA
- 11 LAZZARETTO PAOLOО GIAGUARI TORINO
- 12 MANNATO EUGENIO LAZIO MARINES
- 13 PETRILLI RICCARDO DOLPHINS ANCONA
- 14 PETRINI MATTEO MARIA FRANCESCO ITALIA
- 15 RINALDI ADALBERTO TRAPPERS CECINA
- 16 ROTELLI RAFFAELE
- 17 SECK TAMSIR
- 18 VOLONNINO ANDREA
- 19 ZAHRADKA LUKE
CONVOCATI PER LO SCRIMMAGE
1 ARACELI ADRIANO
2 AZZARITO GIUSEPPE MANFREDI
3 BELLANOVA MARCO
4 CINELLI LORENZO
5 D’ANDREA LORENZO
6 FRANCIONI DANIELE
7 GALDERISI GIANLUCA
8 GEMIGNANI ALESSIO
9 MINGOLI DAVIDE
10 MINGOLI MATTIA
11 NAPOLITANO MATTIA
12 PALLINI MANUEL
13 PICARIELLO ALESSANDRO
14 SAGNELLI MICHELLE
15 UBALDINI NICCOLÒ