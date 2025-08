Flag football, c’è anche l’Italia tra le qualificate per i World Games. Test importante verso gli Europei

Tutto pronto per i World Games 2025. L’edizione attuale di svolgerà a Chengdu, in Cina, e tra le varie discipline metterà in mostra anche il flag football. Vedremo in azione solamente il torneo femminile, con le azzurre che cercheranno di farsi largo contro le migliori squadre a livello mondiale, in modo da prepararsi in maniera accurata verso i prossimi Campionati Europei.

Le azzurre esordiranno giovedì 14 agosto alle ore 05.20 italiane (le ore 11.20 locali) contro la Gran Bretagna. Secondo impegno venerdì 15 agosto alle ore 04.10 contro il Messico, quindi replica alle ore 10.50 contro il Giappone. Sabato 16 agosto inizieranno i quarti di finale alle ore 04.30, quindi semifinali dalle ore 09.20 con finali di consolazione alle dalle ore 11.40. Domenica 17 agosto, infine, finale per il bronzo alle ore 05.30, quindi finale per la medaglia d’oro alle ore 06.50.

Andiamo a conoscere, quindi, le convocate azzurre per i World Games 2025 su indicazione dell’Head Coach Tommaso Monardi.

LE CONVOCATE DELLA NAZIONALE DI FLAG FOOTBALL

1 BASCIALLA Margherita SKORPIONS VARESE

2 BIANCHELLI Carola PIRATES 1984 ALBISOLA S.

3 BUSSOLA Mariaelena PANTHERS PARMA

4 COLDILANA Siria MAD DOGS MILANO

5 CORNA Giulia LIONS BERGAMO

6 DELL’ORTO Nausicaa MAD DOGS MILANO

7 DE SANCTIS Beatrice FLAG ACADEMY TRIESTE

8 FIMIANI Alice MAD DOGS MILANO

9 GERMINETTI Margherita MAD DOGS MILANO

10 GUGLIELMINO Yvonne ELEPHANTS CATANIA

11 JIRJENA Renate MAD DOGS MILANO

12 MENGO Marta LIONS BERGAMO

13 PERONI Chiara DAEMONS CERNUSCO S/N

14 PRIVITERA Giulia ELEPHANTS CATANIA

15 RADICE Nicole MAD DOGS MILANO

16 RADISAVLJEVIC Aleksandra SKORPIONS VARESE

17 SGROI Maria Carolina PANTHERS PARMA

18 SIVIERO Giorgia DAEMONS CERNUSCO S/N

19 TURRA Giada FROGS LEGNANO

20 ZOCCA Giada PANTHERS PARMA