Definito il primo avversario di Jannik Sinner a Indian Wells: sarà un qualificato

Definito il primo avversario di Jannik Sinner nel Masters1000 di Indian Wells. Il numero 2 del mondo, testa di serie n.2, farà il proprio esordio direttamente dal secondo turno del prestigioso torneo californiano (venerdì 6 marzo). Il rivale sarà il ceco Dalibor Svrčina, proveniente dalle qualificazioni e vincitore nel primo round del main draw contro l’australiano James Duckworth con il punteggio di 6-2 6-4.

Percorso netto per il tennista ceco nel tabellone cadetto:

Primo turno di qualificazioni: 7-6(6) 6-4 contro l’americano Mitchell Krueger;

Secondo turno di qualificazioni: 7-6(6) 6-4 contro il connazionale Vít Kopřiva

Classe 2002, Svrčina ha raggiunto il proprio best ranking lo scorso novembre (n.86 del mondo) e attualmente occupa la posizione n.109 del ranking ATP. Nel 2025 ha alzato sensibilmente il proprio livello, vincendo ad aprile il torneo di Barletta e conquistando il titolo senza perdere neppure un set.

Nel settembre scorso si è tolto anche la soddisfazione, entrando in tabellone da lucky loser, di battere Matteo Berrettini nell’ATP 250 di Hangzhou, in Cina. In quell’occasione si è spinto fino ai quarti di finale, dove ha ceduto nettamente contro Alexander Bublik (6-1 6-1). Giocatore molto rapido negli spostamenti, si muove bene in campo e su una superficie lenta come quella californiana potrebbe esprimersi al meglio.

Per Sinner sarà un test interessante, con l’altoatesino chiamato a reagire dopo un avvio di stagione non brillantissimo. Pesano infatti la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic e lo stop nei quarti dell’ATP 500 di Doha per mano del ceco Jakub Menšík.

I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera: un ulteriore elemento da considerare, visto che Sinner non avrà riferimenti diretti e dovrà scoprire nel corso del match le caratteristiche del suo avversario e il modo migliore per disinnescarne le iniziative.