Cinà-Muller oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streaming

Federico Cinà affronterà il francese Alexandre Muller ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista siciliano esordirà sulla terra rossa della località marocchina contro un avversario decisamente solido ed esperto per cercare di farsi strada in questo appuntamento. Incontro importante per il 19enne, che si trova al limitare della top-200 del ranking ATP (al momento è 208mo) e che punta a diventare una realtà nel panorama internazionael.

L’appuntamento è per oggi (martedì 31 marzo) alle ore 12.00, sarà il primo incontro di giornata sul Campo Centrale. Il nostro portacolori è reduce dalla vittoria nel Challenger di Pune e dai quarti di finale raggiunti a Napoli la scorsa settimana. Dall’altra parte della rete ci sarà il 29enne, numero 94 del mondo che ha strappato un set ad Alexander Zverev al secondo turno degli Australian Open. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cinà-Muller, primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sport Sport Mix (canale 211); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Marocco sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO CINÀ-MULLER OGGI

Martedì 31 marzo

Ore 12.00 Federico Cinà vs Alexandre Muller – Diretta tv su Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Mix

PROGRAMMA CINÀ-MULLER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. La partita sarà trasmessa su uno di questi canali, la decisione verrà comunicata a ridosso dell’incontro.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.