Volley, Scandicci sfida il Fenerbahce di Orro e Abbondanza per un posto nella Final Four di Champions League

La Savino Del Bene Scandicci si prepara a vivere una delle serate più importanti della propria stagione europea. Nei quarti di finale di Champions League femminile la formazione toscana affronta il Fenerbahce Istanbul, una delle squadre più forti e titolate del panorama internazionale. La gara di andata rappresenta il primo capitolo di un confronto che promette spettacolo e intensità, con in palio un posto nella Final Four della massima competizione continentale.

Scandicci si presenta all’appuntamento in un momento positivo anche sul fronte nazionale. La squadra allenata da Marco Gaspari ha infatti appena conquistato la qualificazione alle semifinali dei playoff scudetto, superando Bergamo nei quarti di finale. Dopo la vittoria sofferta 3-2 nella gara di andata, la Savino Del Bene ha chiuso la serie con autorità imponendosi 3-0 nel match di ritorno, dimostrando solidità e profondità di organico. Ora le toscane si preparano a una nuova sfida di grande livello: la semifinale scudetto contro Milano, che inizierà nel fine settimana e metterà in palio l’accesso alla finale tricolore.

Il percorso europeo di Scandicci è stato consistente ma ricco di ostacoli. Inserita nello stesso girone di VakifBank Istanbul, Volero Le Cannet e CS Volei Alba Blaj, la formazione toscana ha chiuso la prima fase al secondo posto con quattro vittorie e due sconfitte per un totale di 13 punti, alle spalle proprio del VakifBank, capace di vincere tutte le sei partite del raggruppamento. L’avvio della Savino Del Bene era stato convincente, con il successo per 3-0 su Alba Blaj, seguito dalla vittoria esterna 3-1 sul campo di Le Cannet. Le sfide contro il VakifBank hanno rappresentato i momenti più difficili del girone: nella gara disputata in Toscana le turche si sono imposte 3-1, mentre nel ritorno a Istanbul Scandicci ha sfiorato il colpaccio, arrendendosi soltanto al tie-break al termine di una partita combattuta punto a punto. I successi netti contro Le Cannet e Alba Blaj nella seconda parte del girone hanno poi permesso alla formazione toscana di consolidare la seconda posizione e accedere alla fase a eliminazione diretta.

Negli ottavi di finale Scandicci è stata protagonista di un derby italiano carico di tensione contro Novara. La gara di andata in Piemonte aveva visto l’Igor Gorgonzola imporsi 3-1, complicando il cammino delle toscane. Nel ritorno però la Savino Del Bene ha reagito con carattere, vincendo 3-1 e rinviando la decisione al Golden Set, dove Scandicci ha trovato lo spunto decisivo per conquistare la qualificazione ai quarti di finale.

Dall’altra parte della rete ci sarà però una delle grandi potenze del volley europeo. Il Fenerbahce Istanbul si presenta ai quarti dopo aver dominato la propria fase a gironi di Champions League. Inserita nel raggruppamento con Novara, PGE Budowlani Łódź e Benfica, la formazione turca ha chiuso con sei vittorie su sei partite e 17 punti, dimostrando grande continuità. Tra i risultati più significativi spiccano proprio i due successi ottenuti contro Novara, battuta 3-0 in Italia e poi 3-2 a Istanbul al termine di una sfida molto equilibrata. Anche nel campionato turco il Fenerbahce continua a recitare un ruolo da protagonista. La squadra di Istanbul occupa infatti la seconda posizione con 21 vittorie e 4 sconfitte, alle spalle soltanto del VakifBank, confermandosi una delle formazioni più competitive del panorama internazionale.

Il club turco è allenato dal coach italiani Marcello Abbondanza. L’alzatrice titolare è Alessia Orro, campionessa olimpica e mondiale, 27 anni, arrivata in estate e ora alle prese con un problema fisico che potrebbe costringerla a saltare la partita di oggi. Al suo posto potrebbe giocare la turca Areiya Karasoy, 29enne, approdata lo scorso anno in Turchia proveniente dal Neptunes de Nantes Volley-ball in Francia. C’è anche una terza palleggiatrice, Beril Coban, 20 anni, lo scorso anno in forza all’İba Kimya TED Ankara Kolejliler. L’opposta titolare è la star del volley turco, l’ex cubana Melissa Vargas, all’ottava stagione con la maglia del Fenerbahce. Al suo fianco in panchina c’è la 29enne Yaasmeen Bedart-Ghani, una passata esperienza anche a Roma, giramondo del volley e proveniente dalla squadra professionistica statunitense San Diego Mojo.

In banda, le titolari sono due stelle di valore mondiale: la turca Hande Baladin, 28 anni, approdata lo scorso anno dall’Eczacıbaşı Dynavit, e la russa Anna Fedorovtseva, 21 anni, specialista del servizio e alla sua quinta stagione al Fener, reduce anche da una breve parentesi in Cina con lo Shanghai Bright Ubest. In rosa c’è anche una certa Ana Cristina, astro nascente del volley brasiliano, ma la schiacciatrice è ormai da tempo alle prese con un serio problema fisico. In panchina compaiono anche la serba Bojana Milenkovic (classe 1997, ex Scandicci, arrivata quest’anno dal Nilüfer Belediyespor Eker) e la giovane turca Liza Safronova, 19 anni, prodotto del vivaio del Vakifbank e prelevata lo scorso anno dal Nermin Hanım Zeytinliği Havran Bld.

Al centro agisce la nazionale polacca Agnieszka Korneluk, 31 anni, ex Casalmaggiore e Scandicci, approdata in estate dal KS DevelopRes Rzeszów, insieme alla bandiera del club, la turca Eda Erdem, 38 anni, icona con 17 stagioni consecutive al Fenerbahce, anche lei però non al meglio fisicamente. In caso di forfait potrebbe giocare Asli Kalac, 30 anni, al quarto anno al Fener e nel giro della Nazionale. A completare il reparto c’è Fatma Beyaz, 30 anni, arrivata in estate dallo Zeren Spor Kulübü. Il libero è il “ministro della difesa” Hatice Gizem Örge, 32 anni, pedina fondamentale arrivata cinque stagioni fa dal Vakifbank. In panchina la giovane Helin Kayıkçı, 20 anni, ingaggiata in estate dall’Alpet Zeren Spor.