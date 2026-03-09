Short TrackSport in tvSport Invernali
Calendario Mondiali short track 2026: programma, orari, tv, streaming
Dal 13 al 15 marzo ultimo evento internazionale della stagione dello short track. Messe in archivio le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, pattinatori e pattinatrici sono attesa dai Mondiali che andranno in scena in questo week end sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada). Un contesto particolarmente noto agli atleti, essendo spesso tappa del World Tour.
In casa Italia si vorrà concludere nel migliore dei modi, dopo che nella rassegna a Cinque Cerchi Arianna Fontana ha dato una nuova dimostrazione della sua classe, rimpinguando il proprio palmares e diventando l’atleta (a prescindere dal genere e dai Giochi estivi e invernali) ad aver conquistato più medaglie olimpiche. Un traguardo leggendario.
Fontana ci sarà e probabilmente in Canada e probabilmente quanto fatto a Milano Cortina è l’ultimo atto di un percorso fantastico e longevo. Spetterà al resto della squadra tenere alto il vessillo italico. Il riferimento è soprattutto a Pietro Sighel, che per tutta una serie di ragioni non è riuscito a recitare il ruolo del primattore ai Giochi a livello individuale.
La rassegna iridata sul ghiaccio canadese potrebbe dare l’opportunità al trentino di riscattarsi in un certo modo, mettendo in mostra le sue qualità. Una squadra che potrà contare anche su Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Arianna Sighel, Elisa Confortola e Chiara Betti, nonché di nuove leve funzionali alla costruzione di una squadra nuova.
I Mondiali di short track, in programma dal 13 al 15 marzo sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada), non godranno della diretta televisiva, salvo cambiamenti di palinsesto. E’ prevista per il momento la copertura streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, HBO Max e sul canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.
CALENDARIO MONDIALI SHORT TRACK 2026
Venerdì 13 marzo (orari italiani)
14:00 – Sessione di qualificazione – Individuale e Staffetta
Sabato 14 marzo (orari italiani)
Sessione di ripescaggio – TBA
18:35 – 500m Quarti di finale maschile
18:48 – 1000m Quarti di finale femminile
19:05 – 500m Semifinali maschili
19:27 – 1000m Semifinali femminili
19:36 - 500m Finali maschili
19:54 – 1000m Finali femminili
20:25 – 1500m Semifinali maschili
20:43 – 3000m Semifinali staffetta femminile
21:16 – 1500m Finali maschili
21:37 – 3000m Finali staffetta femminile
21:57 – 5000m Semifinali staffetta maschile
Domenica 15 marzo (orari italiani)
Sessione di ripescaggio – TBA
18:35 – Staffetta mista 2000m Finali
19:10 – 500 m Quarti di finale femminili
19:23 – 1000 m Quarti di finale maschili
19:40 – 500 m Semifinali femminili
20:02 – 1000 m Semifinali maschili
20:11 – 500 m Finali femminili
20:29 – 1000 m Finali maschili
20:45 – 1500 m Semifinali femminili
21:21 – 1500 m Finali femminili
21:42 – 5000 m Finali staffetta maschile
PROGRAMMA MONDIALI SHORT TRACK 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Discovery+, HBO Max e canale Youtube Skating ISU
Diretta testuale: OA Sport