Calendario Mondiali short track 2026: programma, orari, tv, streaming

Dal 13 al 15 marzo ultimo evento internazionale della stagione dello short track. Messe in archivio le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, pattinatori e pattinatrici sono attesa dai Mondiali che andranno in scena in questo week end sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada). Un contesto particolarmente noto agli atleti, essendo spesso tappa del World Tour.

In casa Italia si vorrà concludere nel migliore dei modi, dopo che nella rassegna a Cinque Cerchi Arianna Fontana ha dato una nuova dimostrazione della sua classe, rimpinguando il proprio palmares e diventando l’atleta (a prescindere dal genere e dai Giochi estivi e invernali) ad aver conquistato più medaglie olimpiche. Un traguardo leggendario.

Fontana ci sarà e probabilmente in Canada e probabilmente quanto fatto a Milano Cortina è l’ultimo atto di un percorso fantastico e longevo. Spetterà al resto della squadra tenere alto il vessillo italico. Il riferimento è soprattutto a Pietro Sighel, che per tutta una serie di ragioni non è riuscito a recitare il ruolo del primattore ai Giochi a livello individuale.

La rassegna iridata sul ghiaccio canadese potrebbe dare l’opportunità al trentino di riscattarsi in un certo modo, mettendo in mostra le sue qualità. Una squadra che potrà contare anche su Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Arianna Sighel, Elisa Confortola e Chiara Betti, nonché di nuove leve funzionali alla costruzione di una squadra nuova.

I Mondiali di short track, in programma dal 13 al 15 marzo sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada), non godranno della diretta televisiva, salvo cambiamenti di palinsesto. E’ prevista per il momento la copertura streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, HBO Max e sul canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO MONDIALI SHORT TRACK 2026

Venerdì 13 marzo (orari italiani)

14:00 – Sessione di qualificazione – Individuale e Staffetta

Sabato 14 marzo (orari italiani)

Sessione di ripescaggio – TBA

18:35 – 500m Quarti di finale maschile

18:48 – 1000m Quarti di finale femminile

19:05 – 500m Semifinali maschili

19:27 – 1000m Semifinali femminili

19:36 ​​- 500m Finali maschili

19:54 – 1000m Finali femminili

20:25 – 1500m Semifinali maschili

20:43 – 3000m Semifinali staffetta femminile

21:16 – 1500m Finali maschili

21:37 – 3000m Finali staffetta femminile

21:57 – 5000m Semifinali staffetta maschile

Domenica 15 marzo (orari italiani)

Sessione di ripescaggio – TBA

18:35 – Staffetta mista 2000m Finali

19:10 – 500 m Quarti di finale femminili

19:23 – 1000 m Quarti di finale maschili

19:40 – 500 m Semifinali femminili

20:02 – 1000 m Semifinali maschili

20:11 – 500 m Finali femminili

20:29 – 1000 m Finali maschili

20:45 – 1500 m Semifinali femminili

21:21 – 1500 m Finali femminili

21:42 – 5000 m Finali staffetta maschile

