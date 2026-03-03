BiathlonSport Invernali
Biathlon, l’Italia femminile a Kontiolahti è salita sul podio 10 volte, ma ha solo 1 vittoria!
La Coppa del Mondo di biathlon riparte dopo i Giochi olimpici disputati sulle nevi di Anterselva. È il momento della fase finale della stagione 2025-26, che si terrà interamente nel Nord Europa. La terz’ultima tappa dell’inverno andrà in scena a Kontiolahti.
La località finlandese torna a ospitare il massimo circuito nel mese di marzo dopo esattamente un quadriennio. Difatti, in tempi recenti, era stata sempre collocata tra novembre e dicembre. Il pregio dell’impianto è quello di essere duttile, potendo garantire condizioni pienamente invernali anche agli estremi temporali dell’annata agonistica.
Nel poligono situato in Carelia, dunque nella parte orientale della Finlandia, si sono già tenute 45 gare femminili di primo livello, tutte valevoli per la Coppa del Mondo. Le competizioni si suddividono in 7 individuali, 20 sprint, 14 inseguimenti e 4 mass start. Assisteremo anche a una staffetta monosesso, la numero 10 a tenersi su queste nevi.
BIATHLON – COPPA DEL MONDO
TAPPA N° 7 – SETTORE FEMMINILE
Località: Kontiolahti (Finlandia)
Prima tappa di Coppa del Mondo ospitata: marzo 1990
Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2024
Grandi eventi organizzati:
Mondiali 1999 e 2015
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Giovedì: Individuale
Sabato: Mass Start
Domenica: Staffetta
ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO
MÄKÄRÄINEN Kaisa [FIN] – 4 vittorie
(2 SP, 2 PU) da febbraio 2012 a marzo 2014
ALBO D’ORO ULTIMO LUSTRO
2020 {novembre} (IN) – WIERER Dorothea [ITA]
2020 {novembre} (SP) – ÖBERG Hanna [SWE]
2020 {dicembre} (SP) – ÖBERG Hanna [SWE]
2020 {dicembre} (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]
2022 {marzo} (SP) – HERRMANN Denise [GER]
2022 {marzo} (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]
2022 {novembre} (IN) – ÖBERG Hanna [SWE]
2022 {dicembre} (SP) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]
2022 {dicembre} (PU) – SIMON Julia [FRA]
2024 {dicembre} (IN) – JEANMONNOT Lou [FRA]
2024 {dicembre} (SP) – DAVIDOVA Marketa [CZE]
2024 {dicembre} (MS) – ÖBERG Elvira [SWE]
ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO
6 (0-2-4) – VITTOZZI Lisa [ITA]
5 (1-1-3) – ÖBERG Elvira [SWE]
4 (3-0-1) – ÖBERG Hanna [SWE]
3 (2-1-0) – SIMON Julia [FRA]
3 (1-2-0) – WIERER Dorothea [ITA] *
3 (0-2-1) – PREUß Franziska [GER] *
1 (1-0-0) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]
1 (1-0-0) – JEANMONNOT Lou [FRA]
1 (1-0-0) – DAVIDOVA Marketa [CZE]
1 (0-1-0) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]
1 (0-1-0) – HALVARSSON Ella [SWE]
1 (0-0-1) – SKOTTHEIM Johanna [SWE]
1 (0-0-1) – KNOTTEN Karoline Offigstad [NOR]
1 (0-0-1) – GESTBLOM Linn [SWE]
1 (0-0-1) – MINKKINEN Suvi [FIN]
N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità, impedimenti di altra natura o possibili addii antecedenti all’ultima tappa. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.
NAZIONI, PODI E VITTORIE
35 (10-14-11) – GERMANIA
17 (7-3-7) – SVEZIA
15 (6-6-3) – NORVEGIA
12 (6-3-3) – FRANCIA
10 (4-2-4) – BIELORUSSIA
10 (2-6-2) – RUSSIA
10 (1-4-5) – ITALIA
8 (4-1-3) – FINLANDIA
4 (2-1-1) – REP.CECA [All-Inclusive]
4 (2-0-2) – UCRAINA
2 (0-1-1) – URSS
2 (0-1-1) – POLONIA
2 (0-0-2) – SLOVENIA
1 (1-0-0) – AUSTRIA
1 (0-1-0) – BULGARIA
1 (0-1-0) – SLOVACCHIA
1 (0-1-0) – SVIZZERA
I PODI ITALIANI DEL PASSATO
Vittorie
28 novembre 2020 – WIERER Dorothea (IN)
2° posto
11 marzo 2018 – VITTOZZI Lisa (MS)
6 marzo 2022 – WIERER Dorothea (PU)
3 dicembre 2022 – VITTOZZI Lisa (SP)
4 dicembre 2022 – WIERER Dorothea (PU)
3° posto
15 marzo 2015 – OBERHOFER Karin (MS) {Mondiali}
11 marzo 2017 – VITTOZZI Lisa (PU)
9 marzo 2018 – VITTOZZI Lisa (SP)
14 marzo 2020 – VITTOZZI Lisa (PU)
30 novembre 2022 – VITTOZZI Lisa (IN)
ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’
WIERER Dorothea
Gare disputate: 26
Vittorie: 1
Podi: 3
Ingressi nella top-ten: 8
VITTOZZI Lisa
Gare disputate: 15
Podi: 6
Ingressi nella top-ten: 9
COMOLA Samuela
Gare disputate: 8
Miglior risultato: 13° posto (IN dicembre 2024)
PASSLER Rebecca
Gare disputate: 3
Miglior risultato: 17° posto (SP dicembre 2022)
CARRARA Michela
Gare disputate: 6
Miglior risultato: 22° posto (SP dicembre 2024)
AUCHENTALLER Hannah
Gare disputate: 2
Miglior risultato: 25° posto (SP dicembre 2024)
STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI
2015 {Mondiali} – GERMANIA, Francia, Italia
2020 – SVEZIA, Francia, Germania
2022 (Marzo) – NORVEGIA, Svezia, Italia
2022 (Dicembre) – SVEZIA, Germania, Norvegia
2024 – SVEZIA, Francia, Norvegia
STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA
3° posto
13 marzo 2015 – (Vittozzi, Gontier, Oberhofer, Wierer)
3 marzo 2022 – (Comola, Wierer, Sanfilippo, Vittozzi)