Biathlon, l’Italia femminile a Kontiolahti è salita sul podio 10 volte, ma ha solo 1 vittoria!

La Coppa del Mondo di biathlon riparte dopo i Giochi olimpici disputati sulle nevi di Anterselva. È il momento della fase finale della stagione 2025-26, che si terrà interamente nel Nord Europa. La terz’ultima tappa dell’inverno andrà in scena a Kontiolahti.

La località finlandese torna a ospitare il massimo circuito nel mese di marzo dopo esattamente un quadriennio. Difatti, in tempi recenti, era stata sempre collocata tra novembre e dicembre. Il pregio dell’impianto è quello di essere duttile, potendo garantire condizioni pienamente invernali anche agli estremi temporali dell’annata agonistica.

Nel poligono situato in Carelia, dunque nella parte orientale della Finlandia, si sono già tenute 45 gare femminili di primo livello, tutte valevoli per la Coppa del Mondo. Le competizioni si suddividono in 7 individuali, 20 sprint, 14 inseguimenti e 4 mass start. Assisteremo anche a una staffetta monosesso, la numero 10 a tenersi su queste nevi.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 7 – SETTORE FEMMINILE

Località: Kontiolahti (Finlandia)

Prima tappa di Coppa del Mondo ospitata: marzo 1990

Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2024

Grandi eventi organizzati:

Mondiali 1999 e 2015

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Giovedì: Individuale

Sabato: Mass Start

Domenica: Staffetta

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

MÄKÄRÄINEN Kaisa [FIN] – 4 vittorie

(2 SP, 2 PU) da febbraio 2012 a marzo 2014

ALBO D’ORO ULTIMO LUSTRO

2020 {novembre} (IN) – WIERER Dorothea [ITA]

2020 {novembre} (SP) – ÖBERG Hanna [SWE]

2020 {dicembre} (SP) – ÖBERG Hanna [SWE]

2020 {dicembre} (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2022 {marzo} (SP) – HERRMANN Denise [GER]

2022 {marzo} (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2022 {novembre} (IN) – ÖBERG Hanna [SWE]

2022 {dicembre} (SP) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

2022 {dicembre} (PU) – SIMON Julia [FRA]

2024 {dicembre} (IN) – JEANMONNOT Lou [FRA]

2024 {dicembre} (SP) – DAVIDOVA Marketa [CZE]

2024 {dicembre} (MS) – ÖBERG Elvira [SWE]

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

6 (0-2-4) – VITTOZZI Lisa [ITA]

5 (1-1-3) – ÖBERG Elvira [SWE]

4 (3-0-1) – ÖBERG Hanna [SWE]

3 (2-1-0) – SIMON Julia [FRA]

3 (1-2-0) – WIERER Dorothea [ITA] *

3 (0-2-1) – PREUß Franziska [GER] *

1 (1-0-0) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]

1 (1-0-0) – JEANMONNOT Lou [FRA]

1 (1-0-0) – DAVIDOVA Marketa [CZE]

1 (0-1-0) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

1 (0-1-0) – HALVARSSON Ella [SWE]

1 (0-0-1) – SKOTTHEIM Johanna [SWE]

1 (0-0-1) – KNOTTEN Karoline Offigstad [NOR]

1 (0-0-1) – GESTBLOM Linn [SWE]

1 (0-0-1) – MINKKINEN Suvi [FIN]

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità, impedimenti di altra natura o possibili addii antecedenti all’ultima tappa. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

35 (10-14-11) – GERMANIA

17 (7-3-7) – SVEZIA

15 (6-6-3) – NORVEGIA

12 (6-3-3) – FRANCIA

10 (4-2-4) – BIELORUSSIA

10 (2-6-2) – RUSSIA

10 (1-4-5) – ITALIA

8 (4-1-3) – FINLANDIA

4 (2-1-1) – REP.CECA [All-Inclusive]

4 (2-0-2) – UCRAINA

2 (0-1-1) – URSS

2 (0-1-1) – POLONIA

2 (0-0-2) – SLOVENIA

1 (1-0-0) – AUSTRIA

1 (0-1-0) – BULGARIA

1 (0-1-0) – SLOVACCHIA

1 (0-1-0) – SVIZZERA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

28 novembre 2020 – WIERER Dorothea (IN)

2° posto

11 marzo 2018 – VITTOZZI Lisa (MS)

6 marzo 2022 – WIERER Dorothea (PU)

3 dicembre 2022 – VITTOZZI Lisa (SP)

4 dicembre 2022 – WIERER Dorothea (PU)

3° posto

15 marzo 2015 – OBERHOFER Karin (MS) {Mondiali}

11 marzo 2017 – VITTOZZI Lisa (PU)

9 marzo 2018 – VITTOZZI Lisa (SP)

14 marzo 2020 – VITTOZZI Lisa (PU)

30 novembre 2022 – VITTOZZI Lisa (IN)

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

WIERER Dorothea

Gare disputate: 26

Vittorie: 1

Podi: 3

Ingressi nella top-ten: 8

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 15

Podi: 6

Ingressi nella top-ten: 9

COMOLA Samuela

Gare disputate: 8

Miglior risultato: 13° posto (IN dicembre 2024)

PASSLER Rebecca

Gare disputate: 3

Miglior risultato: 17° posto (SP dicembre 2022)

CARRARA Michela

Gare disputate: 6

Miglior risultato: 22° posto (SP dicembre 2024)

AUCHENTALLER Hannah

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 25° posto (SP dicembre 2024)

STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI

2015 {Mondiali} – GERMANIA, Francia, Italia

2020 – SVEZIA, Francia, Germania

2022 (Marzo) – NORVEGIA, Svezia, Italia

2022 (Dicembre) – SVEZIA, Germania, Norvegia

2024 – SVEZIA, Francia, Norvegia

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

3° posto

13 marzo 2015 – (Vittozzi, Gontier, Oberhofer, Wierer)

3 marzo 2022 – (Comola, Wierer, Sanfilippo, Vittozzi)