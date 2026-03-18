Biathlon, a Holmenkollen cala il sipario sulla Coppa del Mondo. Cinque podi azzurri senza vittorie al femminile
Anche l’edizione 2025-2026 della Coppa del Mondo di biathlon raggiunge il proprio epilogo. Per la quarta volta nell’ultimo lustro, il sipario calerà sulle nevi di Oslo-Holmenkollen, ormai assurta al ruolo di atto conclusivo della stagione agonistica.
Inizialmente, la capitale era “solo” uno dei tanti impianti norvegesi a ospitare il massimo circuito. Negli anni ’80 e ’90 esisteva un’autentica rotazione con Steinkjer, Fagernes e Lillehammer. Tutto è cambiato con l’avvento del XXI secolo. Oslo ha mancato l’appuntamento solo per cause di forza maggiore (lavori di ristrutturazione delle infrastrutture, oppure la pandemia e suoi strasichi).
Guardando all’ambito femminile, Holmenkollen ha ospitato 79 gare individuali di primo livello (15 quindici km, 33 sprint, 23 inseguimenti, 19 mass start), ben dodici delle quali con valore iridato fra il 1990 e il 2016. I Mondiali torneranno peraltro nel 2029.
BIATHLON – COPPA DEL MONDO
TAPPA N° 9 – SETTORE FEMMINILE
Località: Oslo-Holmenkollen (Norvegia)
Prima volta in calendario: marzo 1988
Si è gareggiato l’ultima volta nel: marzo 2025
Grandi eventi organizzati: Mondiali 2000, 2016
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Giovedì: Sprint
Sabato: Inseguimento
Domenica: Mass Start
ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO
KUZMINA Anastasiya [SVK] – 6 vittorie
(2 SP, 3 PU, 1 MS) da marzo 2011 a marzo 2019
ALBO D’ORO ULTIMO LUSTRO
2022 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]
2022 (PU) – ECKHOFF Tiril [GER]
2022 (MS) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]
2023 (SP) – HERRMANN-WICK Denise [GER]
2023 (MS) – ÖBERG Hanna [SWE]
2024 (IN) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]
2024 (MS) – HÄCKI-GROSS Lena [SUI]
2025 (IN) – PREUSS Franziska [GER]
2025 (PU) – JEANMONNOT Lou [FRA]
2025 (MS) – PREUSS Franziska [GER]
ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO
10 (6-2-2) – KUZMINA Anastasiya [SVK]
4 (2-2-0) – PREUSS Franziska [GER] *
4 (2-1-1) – ÖBERG Hanna [SWE]
4 (1-1-2) – JEANMONNOT Lou [FRA]
3 (1-1-1) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]
3 (0-3-0) – ÖBERG Elvira [SWE]
2 (1-0-1) – HÄCKI-GROSS Lena [SUI]
2 (0-0-2) – BATOVSKA-FIALKOVA Paulina [SVK]
1 (1-0-0) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]
1 (0-1-0) – WIERER Dorothea [ITA] *
1 (0-1-0) – HAUSER Lisa Theresa [AUT]
1 (0-1-0) – SIMON Julia [FRA]
1 (0-0-1) – DZHIMA Yuliia [UKR]
1 (0-0-1) – MAGNUSSON Anna [SWE]
1 (0-0-1) – LIEN Ida [NOR]
1 (0-0-1) – MINKKINEN Suvi [FIN]
N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.
NAZIONI, PODI E VITTORIE
51 (24-16-11) – GERMANIA
37 (16-12-9) – NORVEGIA
26 (7-9-10) – FRANCIA
24 (5-11-8) – RUSSIA
21 (4-9-8) – BIELORUSSIA
20 (6-6-8) – SVEZIA
13 (6-2-5) – SLOVACCHIA
11 (5-2-4) – UCRAINA
6 (3-0-3) – FINLANDIA
5 (0-2-3) – ITALIA
4 (1-1-2) – URSS/CSI
3 (1-1-1) – CINA
3 (0-3-0) – BULGARIA
3 (0-2-1) – REP.CECA
3 (0-0-3) – USA
2 (1-0-1) – SVIZZERA
2 (0-2-0) – SLOVENIA
1 (0-1-0) – CANADA
1 (0-1-0) – AUSTRIA
1 (0-0-1) – POLONIA
I PODI ITALIANI DEL PASSATO
2° posto
23 marzo 2006 – PONZA Michela (SP)
6 marzo 2016 – WIERER Dorothea (PU) {Mondiali}
3° posto
16 marzo 2001 – SANTER Nathalie (SP)
16 febbraio 2003 – PONZA Michela (PU)
16 marzo 2008 – PONZA Michela (MS)
ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’
WIERER Dorothea * (ha gareggiato questa stagione)
Gare disputate: 28
Podi: 1
Ingressi nella top-ten: 6
VITTOZZI Lisa
Gare disputate: 16
Ingressi nella top-ten: 4
Miglior risultato: 4° posto (IN marzo 2024)
COMOLA Samuela
Gare disputate: 7
Ingressi nella top-ten: 1
Miglior risultato: 9° posto (PU marzo 2025)
AUCHENTALLER Hannah
Gare disputate: 4
Miglior risultato: 14° posto (MS marzo 2024)
CARRARA Michela
Gare disputate: 4
Miglior risultato: 24° posto (SP marzo 2025)
PASSLER Rebecca
Gare disputate: 3
Miglior risultato: 30° posto (SP marzo 2023)
Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Linda Zingerle, Beatrice e Martina Trabucchi.