Basket, l’Olimpia Milano fa visita ad Udine in Serie A. Brescia ospita Reggio Emilia, turno di riposo per la Virtus Bologna

La Serie A di basket torna in campo nel fine settimana alle porte con un anticipo domani sabato 28 marzo e le restanti sei partite previste domenica 29 marzo per la ventiquattresima giornata della regular season 2025-2026: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Il programma si apre domani alle ore 18:30 con la sfida tra l’Openjobmetis Varese e la Bertram Derthona Tortona, con i lombardi che provano a rimanere in corsa per i playoff mentre i piemontesi puntano a non perdere terreno da coloro che li precedono in classifica e consolidare il quinto posto. Passando poi a domenica nel pomeriggio, alle ore 16:00, l’Umana Reyer Venezia attende la Dolomiti Energia Trentino: gli oro-granata vogliono confermarsi terza forza del campionato – appaiati all’Olimpia Milano – mentre l’Aquila cerca un colpo esterno per mantenere l’ottava piazza. Alle ore 17:00 la Vanoli Cremona ospita invece la Guerri Napoli, con le due squadre appaiate in graduatoria a quota 16 punti. Mezz’ora più tardi, alle ore 17:30, la Dinamo Sassari ospita la Nutribullet Treviso reduce dal successo di misura di una settimana fa contro la Vanoli Cremona che ha dato un po’ morale al fanalino di coda. Alle ore 18:00 l’Olimpia Milano fa visita all’APU Old Wild West Udine forte della vittoria casalinga in Eurolega contro la Virtus Bologna per provare a tenere vive le speranze di centrare il play-in. L’Acqua San Bernardo Cantù prova a risollevare la classifica nel match contro la Pallacanestro Trieste, con i giuliani che attualmente si trovano in sesta posizione con 22 punti. Chiude il programma il posticipo delle ore 19:00 tra la Germani Brescia e l’Unahotels Reggio Emilia, con la Leonessa che prova ad accorciare sulla Virtus Bologna mentre la Reggiana cerca il secondo acuto consecutivo dopo quello di domenica scorsa proprio contro i campioni d’Italia che osserveranno un turno di riposo.