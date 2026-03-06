ATP Indian Wells 2026, rientro amaro per Musetti. Il toscano cede in due set a Fucsovics

Ritorno in campo amaro per Lorenzo Musetti. Il toscano tornava dopo l’infortunio patito nei quarti di finale dell’Australian Open ed esce subito di scena al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero cinque del mondo si è arreso all’ungherese Marton Fucsovics in due set con il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e ventotto minuti di gioco.

Musetti ha ottenuto davvero poco con il servizio, soprattutto un rendimento disastroso con la seconda, con cui ha vinto solo il 29% dei punti. Il toscano ha chiuso solo con 10 vincenti contro i 19 dell’avversario, mentre sono stati 26 gli errori non forzati da parte dell’azzurro rispetto ai 22 del magiaro.

Inizio pessimo di partita per Musetti. Il toscano, infatti, commette due doppi falli nel secondo game e subisce il break, con Fucsovics che riesce ad allungare sul 3-0. L’ungherese si porta anche sul 4-1, ma finalmente Musetti riesce a reagire e si procura una palla break nel settimo gioco. Il numero cinque del mondo la sfrutta subito, riuscendo a far male con un fortissimo passante a Fucsovics, che non controlla la volée. Sembra un set pronto a scivolare al tie-break ed invece nel dodicesimo game l’azzurro si trova sotto sul 15-40. Sul primo set point arriva il servizio vincente dell’azzurro, che sul secondo però non riesce a tenere in campo la volée di dritto e Fucsovics chiude sul 7-5.

Musetti si procura una palla break in apertura di secondo set, ma arriva l’ace da parte di Fucsovics. Purtroppo da questo momento il set prende una piega totalmente negativa per il numero cinque del mondo. Nel secondo game il toscano risale da 15-40, ma sulla terza viene tradito ancora dal rovescio. Nel quarto gioco si ripete lo stesso copione ed anche questa volta Musetti alla terza palla break deve arrendersi, provando anche il lob dopo il pregevole lob dell’ungherese. Musetti, però, non vuole prendersi il 6-0 e salva due match point con le ultime energie. Nel game successivo, però, Fucsovics se ne procura altri due e chiude sul 6-1.