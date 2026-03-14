Andrea Capobianco verso la sfida contro Team USA: “Siamo dove sognavamo di essere”

La Nazionale italiana femminile di basket si appresta ad affrontare una sfida praticamente impossibile, scendendo in campo stasera a San Juan contro gli Stati Uniti d’America nel terzo incontro del torneo di qualificazione verso i Mondiali 2026. Le azzurre, a punteggio pieno nel round robin dopo aver sconfitto nettamente le padrone di casa portoricane e la Nuova Zelanda, si trovano ormai ad un passo dall’obiettivo di volare alla fase finale della Coppa del Mondo, che andrà in scena a Berlino dal 4 al 13 settembre.

“Siamo dove sognavamo di essere, ovvero a punteggio pieno dopo due partite che nascondevano insidie soprattutto legate al fatto che dovevamo affrontare squadre completamente diverse per stazza e atteggiamento. Due anni fa ai Giochi Olimpici Porto Rico ha perso allo scadere di 1 punto con la Spagna, la Nuova Zelanda è una Nazionale che interpreta una pallacanestro molto fisica, alla quale non siamo abituate“, ha dichiarato il CT Andrea Capobianco nella giornata di riposo tra il successo sulle kiwi ed il big match con Team USA.

“Come a Bologna e Atene siamo state capaci di cambiare pelle da un giorno all’altro e anche nell’ambito della stessa partita. Non sono mancati i passaggi a vuoto ma abbiamo sempre trovato il modo di tirarci fuori dalle difficoltà, spesso affidandoci alla difesa che resta sempre il nostro marchio di fabbrica. Queste due vittorie ci fanno vivere il giorno di riposo con serenità ma il lavoro non è ancora completato, ci attendono ancora tre partite e quella di domani ci vede in campo contro la squadra più forte del mondo“, prosegue il coach italiano al sito federale.

“Curiosamente, nel 2015 il mio esordio sulla panchina della Nazionale Femminile avvenne proprio contro Team Usa, era un’amichevole e si giocava a Roma. Ovviamente il contesto di domani sarà completamente diverso: dovremo giocare con semplicità provando a fare le nostre cose, è comunque un onore per noi e per tutto il movimento essere arrivati a giocare una partita ufficiale contro una formazione di questo spessore, una squadra che per forza mentale e organizzazione di gioco ricorda il Dream Team“, aggiunge Capobianco.

Indisponibile Francesca Pan, che ha riportato ieri una contusione toracica nel corso del precedente incontro con la Nuova Zelanda e verrà rivalutata giorno per giorno in vista degli ultimi due impegni del torneo pre-Mondiale.