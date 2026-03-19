Altro infortunio per Gianmarco Garofoli: “Un sasso alle Strade Bianche mi ha colpito sul ginocchio”

Stagione veramente da dimenticare, anche se è appena iniziata, per Gianmarco Garofoli, ciclista azzurro classe 2002 della Soudal Quick-Step. Il corridore che ha chiuso al secondo posto il Giro di Sardegna poche settimane fa, sarà costretto ad un lungo stop.

Ad inizio stagione a Tenerife era stato investito da un pirata della strada, per fortuna l’incidente era andata meglio del previsto. Ora è un sasso a mettersi contro l’azzurro.

Le sue parole sui social: “La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo… e questa volta mi ha preso in pieno. Alle Strade Bianche un sasso mi ha colpito in pieno il ginocchio, in un punto delicato. Sul momento sembrava niente, uno di quei colpi che passano. Invece no. Mi aspetta uno lungo stop, necessario per non compromettere tutto il resto”.

E ancora: “E qui voglio essere sincero: non è facile accettarlo. Quando stai bene, quando senti che stai costruendo qualcosa, fermarti così fa male. Più mentalmente che fisicamente. Però questo fa parte del gioco. Lo sport non è solo quando vai forte, quando tutto gira come deve. È anche questo: fermarsi, avere pazienza, rimettere insieme i pezzi e non perdere la testa. Adesso cambia tutto. Niente gare, niente adrenalina. Solo lavoro silenzioso, terapie, giorni lunghi e testa che deve rimanere lucida. Userò questo tempo per sistemare ogni dettaglio e tornare con ancora più fame”.