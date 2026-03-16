Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “Allenare la mente”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione: Paola Paggi, ex pallavolista azzurra e campionessa europea, punto di riferimento nella formazione mentale e tecnica delle giovani atlete; Franco Bertoli, ex campione di pallavolo e commentatore sportivo, esperto di leadership e motivazione; Roccardo Bergamini, mental coach e formatore, autore di percorsi dedicati alla gestione della performance e dello stress; Giuseppe Vercelli, psicologo dello sport e consulente di squadre professionistiche, esperto in tecniche di concentrazione e preparazione mentale. Segui la diretta: https://lnkd.in/ezVnCd7 #fantiniclub #sporteturismo #fantiniclublive #dallarivolley #oasport #regioneemiliaromagna #inemiliaromagna