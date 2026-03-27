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In questa intervista a Alessia Trost parliamo senza filtri di carriera, sacrifici e cambiamenti nell’atletica italiana.
Finalista olimpica, bronzo mondiale indoor e una delle poche italiane capaci di superare i 2 metri nel salto in alto, Trost racconta cosa significa vivere per anni ad altissimo livello tra aspettative, infortuni e scelte difficili.
Durante l’intervista affrontiamo temi profondi:
🇮🇹 la nuova Italia vincente e cosa è cambiato negli ultimi 10 anni
⚖️ il tema delicato del fisico nel salto in alto, tra peso, forma e pressione
📉 perché oggi manca una grande erede dopo campionesse come
Sara Simeoni,
Antonietta Di Martino,
Alessia Trost,
Elena Vallortigara
🏟️ il rapporto con il gruppo azzurro e con
Gianmarco Tamberi
🛑 la decisione di smettere nel 2024 e cosa resta dopo una carriera così intensa
Un dialogo sincero su cosa significa essere atleta, donna e simbolo dello sport italiano per tanti anni.
🔥 Intervista esclusiva della serie FOCUS dedicata ai grandi protagonisti dello sport.
#Atletica #SaltoInAlto #AlessiaTrost #ItaliaTeam #Olimpiadi #FOCUS #SportItaliano #Tamberi #TrackAndField 🏃♀️🇮🇹
Conduce Alice Liverani 🎤