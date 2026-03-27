In questa intervista a Alessia Trost parliamo senza filtri di carriera, sacrifici e cambiamenti nell’atletica italiana.

Finalista olimpica, bronzo mondiale indoor e una delle poche italiane capaci di superare i 2 metri nel salto in alto, Trost racconta cosa significa vivere per anni ad altissimo livello tra aspettative, infortuni e scelte difficili.

Durante l’intervista affrontiamo temi profondi:

🇮🇹 la nuova Italia vincente e cosa è cambiato negli ultimi 10 anni

⚖️ il tema delicato del fisico nel salto in alto, tra peso, forma e pressione

📉 perché oggi manca una grande erede dopo campionesse come

Sara Simeoni,

Antonietta Di Martino,

Alessia Trost,

Elena Vallortigara

🏟️ il rapporto con il gruppo azzurro e con

Gianmarco Tamberi

🛑 la decisione di smettere nel 2024 e cosa resta dopo una carriera così intensa

Un dialogo sincero su cosa significa essere atleta, donna e simbolo dello sport italiano per tanti anni.

🔥 Intervista esclusiva della serie FOCUS dedicata ai grandi protagonisti dello sport.

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Conduce Alice Liverani 🎤