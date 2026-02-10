Zaynab Dosso e Giada Carmassi cercano conferme a Belgrado. Ci sono Weir, Ceccarelli e Baffour

Il World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante) ripartirà da Belgrado nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio (dalle ore 16.00 alle ore 19.00). Sarà la capitale della Serbia a ospitare un appuntamento ormai classico del calendario invernale che conduce ai Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo.

La sesta tappa del circuito sarà importante per i colori italiani, visto che saranno al via diversi atleti di riferimento in piena fase di rodaggio verso la rassegna iridata in sala. Zaynab Dosso si rimetterà in gioco sui 60 metri dopo la vittoria conquistata settimana scorsa a Ostrava con l’ottimo tempo di 7.09 e proverà a migliorare il crono fronteggiando rivali di lusso come la britannica Amy Hunt, la spagnola Jael Bestue, l’australiana Torrie Lewis.

Da seguire con grande attenzione Giada Carmassi, che venerdì ha corso i 60 ostacoli in 7.96 a Madrid, fermandosi ad appena due centesimi dal record italiano siglato da Veronica Borsi nel 2013: riuscirà a prendersi anche questo primato dopo quello sui 100 hs? Sui 60 metri, invece, sono attesi Samuele Ceccarelli e Stephen Awuah Baffour, mentre Marta Zenoni si cimenterà sui 1500 metri, Zane Weir è atteso nel getto del peso (con il primatista mondiale stagionale, lo statunitense Jordan Geist) e Idea Pieroni sarà in gara nel salto in alto.