Chi affronterà Elisabetta Cocciaretto ai quarti a Doha: incrocio con una avversaria potente

Elisabetta Cocciaretto ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del “Qatar TotalEnergies Open”, primo torneo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 4.088.211 dollari e in corso sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha.

La 25enne marchigiana, attualmente numero 57 del ranking mondiale, era entrata nel main draw come lucky loser, ma ha saputo trasformare questa seconda occasione in un percorso memorabile. Dopo aver eliminato al secondo turno la statunitense Coco Gauff, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, Cocciaretto ha centrato per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un “1000”. Qui ha superato, al termine di una battaglia durata quasi tre ore, l’americana Ann Li (n.41 WTA) con il punteggio di 7-6(5) 5-7 6-4, rimontando da 2-4 nel terzo set.

Un successo costruito con tenacia, lucidità e straordinaria capacità di soffrire, come dimostra anche il dato complessivo dei punti: appena tre in più rispetto all’avversaria (113 contro 110). Un margine minimo che certifica l’equilibrio della sfida e rende ancora più significativa l’impresa dell’azzurra, alla sua prima qualificazione tra le migliori otto in un torneo WTA 1000.

Nei quarti di finale, in programma giovedì, Cocciaretto affronterà la lettone Jelena Ostapenko, numero 24 del ranking mondiale. La 28enne di Riga vanta due finali a Doha: nel 2016, quando fu sconfitta da Suarez Navarro, e nella scorsa stagione, fermata da Anisimova. Nel turno precedente Ostapenko ha dominato la colombiana Camila Osorio (n.80 WTA), proveniente dalle qualificazioni e all’esordio nel torneo qatariota, imponendosi 6-3 6-1 dopo aver conquistato dodici degli ultimi quattordici game. Una tennista potente che, fatta giocare da fermo, può mettere in difficoltà chiunque.

L’unico precedente tra la marchigiana e la lettone risale al primo turno del torneo di Birmingham 2024, sull’erba, dove Cocciaretto si impose in due set. Un ricordo positivo che alimenta fiducia in vista di una sfida che si preannuncia intensa e ricca di emozioni.