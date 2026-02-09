Verena Hofer perde una posizione, ma resta in corsa per il bronzo nello slittino

A differenza di quanto visto con gli uomini, dove le posizioni erano cristallizzate sin dalla prima run fino alla fine della gara, la prova di singolo femminile dello slittino già tra la prima alla seconda discesa vede alcuni sorpassi importanti alla vigilia della giornata decisiva che assegnerà il titolo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sulla Eugenio Monti avvicendamento tra tedesche al comando: 52.550 e record della pista per Julia Taubitz, che sorpassa la connazionale Marle Fraebel, ora distante di 61 millesimi. Tutto apertissimo per la medaglia d’oro. Alle loro spalle è tutta un’altra gara, con distacchi giganteschi.

Virtualmente sul podio troviamo la lettona Elina Bota che a suon di record di spinta è riuscita a scalare una piazza e a portarsi in terza, staccata però di 495 millesimi dalla vetta. Subito dietro la prima delle italiane, Verena Hofer: manche più che discreta per l’azzurra, che passa dalla terza alla quarta piazza, con la medaglia però che è a 6 centesimi, quindi più che alla portata. In corsa per il bronzo restano anche la statunitense Ashley Farquharson (+0.608), l’altra azzurra Sandra Robatscher, sesta a 613 millesimi, e l’austriaca Lisa Schulte, settima a 678 millesimi.