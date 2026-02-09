Verena Hofer fa sognare: è terza dopo la prima manche del singolo femminile di slittino!

Ce l’avessero detto poco meno di un anno fa, probabilmente sarebbe scappata una risata. È cambiato tutto invece: la pista di casa aiuta, l’atmosfera di Milano Cortina 2026 dà una spinta in più ed anche in una disciplina che ci sembrava ostica arrivano grandi risultati. Profilo basso, ma nel singolo femminile di slittino ai Giochi troviamo due azzurre tra le prime sei dopo la prima run, con una virtualmente sul podio.

Verena Hofer è terza dopo la prima discesa: una run perfezionabile (il che è sicuramente positivo), in una gara che vede due tedesche in fuga e diverse atlete vicine in lotta per la medaglia, tra le quali due azzurre. Infatti al sesto posto c’è un’eccellente Sandra Robatscher che è in top-6 nonostante una sbavatura nella fase finale di gara.

A guidare la classifica con il record della pista in 52.590 c’è Merle Fraebel, la favorita per il successo stando ai pronostici. Non vuole arrendersi però la fuoriclasse Julia Taubitz, staccata di 48 millesimi. Le prime due e poi il vuoto.

Terza, come abbiamo detto, Hofer a 271. Quarta la statunitense Ashley Farquharson, distante solamente un millesimo da Hofer, poi c’è la lettone Elina Bota, a 288 millesimi, Robatscher a 296, Emily Fischnaller a 302 millesimi e la prima delle austriache, Lisa Schulte, a 355. Giochi che sono aperti per il podio fino alla decima piazza (appaiate Berreiter e Maag a 461 dalla vetta).