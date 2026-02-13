Tommaso Giacomel frastornato: “Non so cosa dire. Prossime gare? Non ho voglia di pensarci”

Tanta, tantissima la delusione per Tommaso Giacomel. 22° posto nella sprint delle Olimpiadi di Milano Cortina: tre errori al poligono lo tolgono dalla corsa per le medaglie, anzi in realtà per lui il discorso si chiude già dopo i primi due errori. Una giornata nera, e lui non fa nulla per nasconderlo.

Queste le sue parole alla Rai: “Troppo tardi per non abbattermi. Non so cosa dire. Sono molto deluso. 33% bene, il primo giro. Poi da là in poi molto male. Avevo visto ancora prima di partire che i francesi andavano forte, però hanno fatto tutti zero e facendo due alla prima serie ero già tagliato fuori. E’ andata così“.

Giacomel è molto taciturno anche in relazione al futuro: “Peccato che oggi sia toccato a me sbagliare. Mi dispiace, non ho molto da dire. Le prossime gare? A dir la verità adesso non ho molta voglia di pensarci, non è un bel momento“.

Restano ancora un inseguimento (difficile), la mass start e la staffetta per rimettere in piedi una rassegna a cinque cerchi che, per il momento, non è stata molto tenera con l’uomo che più di tutti si era imposto all’attenzione italiana nel corso della Coppa del Mondo.