Su che canale vedere in tv la MotoGP, GP Thailandia 2026: orari, programma, streaming

Il Chang International Circuit di Buriram si appresta ad ospitare questo weekend (da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo) il Gran Premio della Thailandia 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Motomondiale. Dopo la lunga pausa invernale, riparte la lotta per il titolo in MotoGP con Marc Marquez favorito d’obbligo che dovrà guardarsi le spalle da diversi possibili antagonisti.

Il fenomeno catalano della Ducati va a caccia del decimo sigillo iridato della carriera (l’ottavo in top class), ma per quanto visto nei test potrebbero esserci almeno un paio di avversari da non sottovalutare. Il 33enne di Cervera avrà a che fare con il compagno di squadra Francesco Bagnaia, ma anche con suo fratello Alex e soprattutto con l’Aprilia ufficiale di un ambizioso Marco Bezzecchi.

Tutte le sessioni del weekend di Buriram verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP ed in streaming su Sky Go e NOW, mentre le qualifiche delle tre classi e la Sprint della top class saranno visibili anche in diretta in chiaro su TV8 (che manderà poi in onda le corse della domenica in differita). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della MotoGP in Thailandia con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO WEEKEND GP THAILANDIA MOTOGP 2026

Venerdì 27 febbraio

Ore 03.00 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 03.50 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 04.45 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 07.15 Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 08.05 Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 09.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Sabato 28 febbraio

Ore 02.40 Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 03.25 Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 04.10 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 04.50 MotoGP, Qualifiche – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 06.45 Moto3, Qualifiche – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 07.40 Moto2, Qualifiche – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 09.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Domenica 1° marzo

Ore 04.40 MotoGP, Warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 06.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 07.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 09.00 MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA GP THAILANDIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (in diretta tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche e la Sprint della MotoGP); Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (tutte le sessioni della MotoGP).

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 11.05, di Moto2 alle 12.20 e di MotoGP alle 14.05.