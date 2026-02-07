Sofia Goggia, gioie e dolori a Cortina: 4 vittorie, ma anche un grave incidente

Sofia Goggia sarà una delle grandi protagoniste alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo aver acceso il braciere nella Perla delle Dolomiti, ricoprendo il prestigioso ruolo di ultima tedofora, la fuoriclasse bergamasca andrà a caccia del grande risultato in discesa libera e in superG sulla pista Olympia delle Tofane, uno dei tracciati preferiti dalla Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 e argento di Pechino 2022 in discesa.

I precedenti della 33enne a Cortina d’Ampezzo sono un misto di gioie e dolori. Memorabili le quattro vittorie in Coppa del Mondo, tutte in discesa, conquistate nel 2018, 2022, 2023 e 2025. A margine anche altri quattro podi: i due secondi posti nel 2017 (superG e discesa libera) e le terze piazze nel 2024 (entrambe in discesa). Il feeling con uno tracciati più iconici del Circo Bianco è inconfutabile, ma non sono mancati anche grandi dolori nel corso della carriera.

Nel 2023 rimediò un leggero infortunio: dopo aver trionfato il 20 gennaio, nella discesa libera del giorno successivo cadde in uscita dal Rumerlo e poi decide di non prendere parte al superG, tornano però in gara un mese dopo e vincendo la discesa di Crans Montana. Da annotare anche le due gare non portate a termine nel 2018, ma soprattutto la bruttissima caduta nel superG 2022, quando riportò un grave infortunio al ginocchio sinistro (lesione del legamento crociato, microfrattura del perone) e fu costretta a un recupero lampo in vista delle Olimpiadi.