Nuovo appuntamento del giovedì con SprintZone, che questa settimana ospita Sofia Fiorini, una delle protagoniste emergenti della marcia italiana.

La 21enne toscana ha conquistato il primo Campionato Italiano 2026 sulla nuova distanza dei 42,195 km, introdotta quest’anno nella disciplina, firmando una prestazione di grande spessore tecnico e mentale.

Oltre al titolo tricolore, Sofia Fiorini ha centrato anche il minimo di qualificazione per i Campionati Europei di Birmingham, in programma ad agosto, grazie a un tempo di assoluto valore. Un risultato ancora più significativo se si considerano le condizioni climatiche proibitive affrontate in gara, con pioggia battente e vento forte, che hanno reso la prova estremamente selettiva.

Una vittoria che apre scenari molto interessanti per il prosieguo della stagione. Forte del successo tricolore, Fiorini sarà infatti al via della Coppa del Mondo a squadre di Brasilia, in programma ad aprile, dove potrà misurarsi con le migliori specialiste internazionali della marcia.

Nel corso dell’intervista si parla di nuova distanza, preparazione, obiettivi stagionali e prospettive europee, con uno sguardo già rivolto alle grandi rassegne internazionali.

️ Conduce: Ferdinando Savarese

