Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 5 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Siamo alla giornata di vigilia della cerimonia d’apertura per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma sono già scattati i primi eventi (anche se senza assegnare le medaglie). Oggi spazio anche allo snowboard: la prima disciplina impegnata è quella del Big Air, con anche un azzurro iscritto alla gara.

Al Livigno Snow Park si inizierà quindi a fare sul serio, saranno tre le run di qualifica, con impegnato Ian Matteoli che sicuramente punterà ad agguantare la finalissima per sognare anche la zona medaglie. Diversi gli atleti con trick eccezionali, punteggi che saranno altissimi e dunque non sarà facile.

La finale sarà in programma sabato sera e sarà il primo evento che assegnerà medaglie per quanto riguarda lo snowboard. Tutta da seguire la sfida, il grande favorito è il cinese Su Yiming, grande protagonista della Coppa del Mondo e già oro a Pechino nel 2022.

Dove vedere oggi lo snowboard in tv? Le qualificazioni del Big Air, valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno visibili in chiaro su Rai Sport HD, in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN, HBO Max, TimVision ed Amazon Prime Video. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’evento, per non perdere neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Giovedì 5 febbraio – Diretta tv su Rai Sport HD

19:30 Big Air uomini Qualificazioni Manche 1

20:15 Big Air uomini Qualificazioni Manche 2

21:00 Big Air uomini Qualificazioni Manche 3

ITALIANI IN GARA

Big Air Uomini Qualificazioni – Matteoli Ian

DOVE VEDERE LO SNOWBOARD IN TV E STREAMING: OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 19.00

Diretta streaming: Rai Play, per gli abbonati su Discovery Plus dalle 19.25, Eurosport 2, DAZN, HBO Max, Amazon Prime Video e Tim Vision

Diretta Live testuale: OA Sport