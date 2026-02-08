Snowboard: è il giorno del PGS, la gara delle Olimpiadi per l’Italia. Roland Fischnaller guida gli azzurri

Il gigante parallelo sarà uno degli appuntamenti clou in casa Italia per lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nonché l’unica prova “alpina” del programma a Cinque Cerchi, tutti pronti oggi sulle piste del Livigno Snow Park.

Come detto, il Bel Paese aspetta da tempo questa giornata. Soprattutto al maschile lo squadrone azzurro ha monopolizzato negli ultimi anni la Coppa del Mondo e c’è bisogno di sfatare un tabù, cioè quello del podio in questa disciplina che ancora manca. L’obiettivo è posto ancora più in alto: viste le aspettative ci si aspetta la medaglia dal colore più pregiato.

Quattro uomini che possono addirittura monopolizzare il podio sulla carta: Maurizio Bormolini, Aaron March, Mirko Felicetti ed il veterano Roland Fischnaller, che a 45 anni vuole entrare nella leggenda di questo sport. Ha vinto tutto, ha partecipato a sette edizioni a Cinque Cerchi e per concludere al meglio questo film c’è bisogno della ciliegina sulla torta. Gli avversari non mancano: dal coreano Lee Sang-ho agli austriaci Benjamin Karl ed Andreas Prommegger, ma la squadra di Cesare Pisoni non ha nulla da invidiare.

Discorso diciamo diverso al femminile visto che la squadra è sì di alto valore, ma le avversarie al momento sembrano essere superiori. Soprattutto Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont possono andare a caccia del podio (discorso più difficile per Jasmin Coratti e la giovane Sofia Valle), ma gente del calibro di Ramona Theresia Hofmeister, Tsubaki Miki e, soprattutto, la fuoriclasse Ester Ledecka appaiono al momento un gradino sopra.