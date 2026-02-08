Slittino, ottimo inizio per Voetter/Oberhofer nella prima prova del doppio in scia a Egle/Kipp

Il duo composto da Seline Egle e Lara Michael Kipp ha chiuso al comando la prima manche di allenamento in vista della gara del doppio femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista ampezzana, intitolata ad Eugenio Monti, ottimo inizio per le austriache, ma anche il duo azzurro composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer ha impressionato.

Le austriache Seline Egle e Lara Michaela Kipp hanno chiuso al comando la prima prova con il tempo di 53.554 con appena 6 millesimi di vantaggio sulle nostre Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Al terzo posto le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina a 410 millesimi, quindi quarte le lettoni Marta Robezniece e Kitija Bogdanova a 525, davanti alle statunitensi Chevonne Forgan e Sophia Kirkby quinte a 771.

Sesta posizione per le polacche Nikola Domowicz e Dominika Piwkowska a 876 millesimi, settima per le canadesi Beattie Podulski e Kailey Allan a 892 millesimi, ottave le romene Raluca Stramaturaru e Mihaela-Carmen Manolescu a 1.628.

Le atlete sono pronte per tornare subito in azione in vista della seconda prova di allenamento che scatterà tra pochi minuti.