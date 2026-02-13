Skeleton oggi, Olimpiadi 2026: orari 13 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Siamo pronti per vivere una giornata di capitale importanza per lo skeleton ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, venerdì 13 febbraio, non solo andranno in scena le prime due manche della finale femminile sulla pista di Cortina d’Ampezzo intitolata ad Eugenio Monti ma, anche e soprattutto, saranno assegnate le medaglie della finale maschile che andrà a disputare le due ultime manche.

Quale sarà il programma della giornata? In questo ricchissimo venerdì 13 febbraio si inizierà alle ore 16.00 con la prima manche della gara femminile che vedrà al via le nostre Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli. Si tornerà subito in azione alle ore 17.48 per la seconda che inizierà a darci un quadro più preciso. Passando alla gara maschile, invece, si partirà con la terza manche alle ore 19.30, quindi la quarta e decisiva scatterà alle ore 21.05.

Dopo quanto visto nelle prime due manche di ieri Matt Weston appare il chiaro favorito (ma non è certo una notizia) per la medaglia d’oro mentre alle sue spalle è caccia ai due altri gradini del podio con il nostro Amedeo Bagnis che proverà a lottare fino in fondo. Passando alla gara femminile, invece, Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli dovranno lottare per emergere in una battaglia che si annuncia serrata. Le prime prove disputate avevano un po’ illuso le azzurre che, purtroppo, nelle ultime uscite hanno faticato anche a entrare nella top10.

Come seguire la gara in tv? Le due manche conclusive della gara maschile valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta tv su Rai2, stesso discorso per le prime due della gara femminile, entrambe live su Rai2. In streaming si potranno seguire su Eurosport 1, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

A CHE ORA LO SKELETON OGGI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 13 febbraio

Ore 16.00 Prima manche gara femminile – Diretta tv su Rai2

Ore 17.48 Seconda manche gara femminile – Diretta tv su Rai2

Ore 19.30 Terza manche gara maschile – Diretta tv su Rai2

Ore 21.05 Quarta manche gara maschile – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SKELETON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2

Diretta streaming: Raiplay, Eurosport 1, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati

Diretta testuale: OA Sport

QUALI SARANNO GLI ITALIANI IN GARA?

Mattia Gaspari e Amedeo Bagnis nella gara maschile, Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli nella gara femminile.