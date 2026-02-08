Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSport in tvSport Invernali
Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario skiathlon maschile, tv, streaming, pettorali di partenza
Domenica 8 febbraio (dalle ore 12.30) andrà in scena il secondo evento di sci di fondo con in palio le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Stiamo parlando dello skiathlon maschile, che si disputa come in campo femminile (gara vinta ieri dalla svedese Frida Karlsson) sulla distanza dei 20 chilometri con i primi 10 km in classico e gli ultimi 10 in tecnica libera.
Favoriti d’obbligo sulla carta i norvegesi Johannes Høsflot Klæbo, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget e Mattis Stenshagen, che hanno la concreta possibilità di monopolizzare il podio sulle nevi della Val di Fiemme. L’Italia dovrà sperare in un clamoroso exploit di Federico Pellegrino per giocarsi un’eventuale medaglia, ma possono ambire ad piazzamento di prestigio anche gli altri azzurri Martino Carollo, Davide Graz e soprattutto Elia Barp.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, i pettorali di partenza, il palinsesto tv e streaming dello skiathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (dalle 12.30 alle 13.00 e dalle 13.15 in poi) e RaiSportHD (dalle 13.00 alle 13.15); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SCI DI FONDO OGGI ALLE OLIMPIADI
Domenica 8 febbraio
Ore 12.30 Skiathlon maschile – Diretta tv su Rai 2 (dalle 12.30 alle 13.00 e dalle 13.15 in poi) e RaiSportHD (dalle 13.00 alle 13.15)
PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SKIATHLON MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
2 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
3 STENSHAGEN Mattis NOR
4 NYENGET Martin Loewstroem NOR
5 BARP Elia ITA
6 LAPALUS Hugo FRA
7 VERMEULEN Mika AUT
8 ANGER Edvin SWE
9 DESLOGES Mathis FRA
10 RUUSKANEN Arsi FIN
11 PELLEGRINO Federico ITA
12 NISKANEN Iivo FIN
13 LAPIERRE Jules FRA
14 SCHUMACHER Gus USA
15 KOROSTELEV Savelii AIN
16 POROMAA William SWE
17 MUSGRAVE Andrew GBR
18 MOCH Friedrich GER
19 GRAZ Davide ITA
20 LOVERA Victor FRA
21 NOVAK Michal CZE
22 BERGLUND Gustaf SWE
23 KETTERSON Zak USA
24 CYR Antoine CAN
25 NOTZ Florian GER
26 CAROLLO Martino ITA
27 HAKOLA Ristomatti FIN
28 ANTTOLA Niko FIN
29 GISSELMAN Truls SWE
30 ALEV Alvar Johannes EST
31 DAVIES Joe GBR
32 KLEE Beda SUI
33 BABA Naoto JPN
34 BURY Dominik POL
35 McKEEVER Xavier CAN
36 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL
37 DROLET Remi CAN
38 McMULLEN Zanden USA
39 BAUER Matyas CZE
40 HIROSE Ryo JPN
41 WIGGER Nicola SUI
42 HOLLMANN Maximillian CAN
43 MOCH Jakob Elias GER
44 WONDERS Hunter USA
45 YAMAZAKI Daito JPN
46 OPHOFF Mike CZE
47 VIGANTS Raimo LAT
48 LISOHOR Oleksandr UKR
49 PEPENE Paul Constantin ROU
50 BENEDIKTSSON Dagur ISL
51 BRYJA Sebastian POL
52 DAL FARRA Franco ARG
53 HINDS Peter SVK
54 HINCKFUSS Hugo AUS
55 de CAMPO Seve AUS
56 BASHMAKOV Nail KAZ
57 MURATBEKOV Amirgali KAZ
58 MIKAYELYAN Mikayel ARM
59 COJOCARU Gabriel ROU
60 LI Minglin CHN
61 MATIKANOV Mario BUL
62 BATMUNKH Achbadrakh MGL
63 DRAHUN Dmytro UKR
64 FODSTAD Fredrik COL
65 PESHKOV Daniel BUL
66 LEE Joonseo KOR
67 KONYA Adam HUN
68 CHANLOUNG Mark THA
69 ENDRESTAD Sebastian CHI
70 STROLIA Tautvydas LTU
71 SAVART Stevenson HAI
72 GRONLUND Timo Juhani BOL
73 ANGELIS Apostolos GRE
74 BUKI Adam HUN
75 SAUMA Mateo Lorenzo ARG