Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario skiathlon femminile, tv, streaming, pettorali di partenza

Entra nel vivo finalmente il programma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con lo skiathlon femminile che assegna oggi (dalle ore 13.00) le prime medaglie dello sci di fondo in questa edizione della rassegna a cinque cerchi sulle nevi della Val di Fiemme. La gara, con partenza di massa, è divisa sostanzialmente in due segmenti: i primi 10 km in tecnica classica e a seguire altri 10 km in tecnica libera.

Difficile indicare una singola favorita per la vittoria, ma tra le pretendenti alla medaglia d’oro possiamo citare in primis la statunitense Jessie Diggins oltre alle svedesi Ebba Andersson, Frida Karlsson, Moa Ilar e Jonna Sundling e le norvegesi Karoline Simpson-Larsen, Astrid Oeyre Slind e Heidi Weng. Ambizioni relative in questa specialità per l’Italia, che schiera un terzetto composto da Maria Gismondi, Martina Di Centa e Anna Comarella.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, i pettorali di partenza, il palinsesto tv e streaming dello skiathlon femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCI DI FONDO OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 13.00 Skiathlon femminile – Diretta tv su RaiSportHD (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi)

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD (dalle 13.00 alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA SKIATHLON FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 DIGGINS Jessie USA

2 ILAR Moa SWE

3 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR

4 ANDERSSON Ebba SWE

5 STADLOBER Teresa AUT

6 SLIND Astrid Oeyre NOR

7 WENG Heidi NOR

8 KARLSSON Frida SWE

9 FINK Pia GER

10 HOFFMANN Helen GER

11 NISKANEN Kerttu FIN

12 FOSNAES Kristin Austgulen NOR

13 SUNDLING Jonna SWE

14 JANATOVA Katerina CZE

15 HENNIG DOTZLER Katharina GER

16 KAELIN Nadja SUI

17 NEPRYAEVA Dariya AIN

18 PARMAKOSKI Krista FIN

19 KERN Julia USA

20 RYYTTY Vilma FIN

21 WEBER Anja SUI

22 NISSINEN Vilma FIN

23 PERRY Leonie FRA

24 SAUERBREY Katherine GER

25 MACKIE Alison CAN

26 GISMONDI Maria ITA

27 del RIO ROCA Gina AND

28 EIDUKA Patricija LAT

29 BRENNAN Rosie USA

30 STEWART-JONES Katherine CAN

31 RUCKA-MICHALEK Eliza POL

32 KAELIN Marina SUI

33 PIERREL Julie FRA

34 COMARELLA Anna ITA

35 FORDHAM Rosie AUS

36 KAASIKU Kaidy EST

37 di CENTA Martina ITA

38 TSUCHIYA Masae JPN

39 HAVLICKOVA Barbora CZE

40 SKINDER Monika POL

41 KAASIKU Keidy EST

42 PAGNIER Cloe FRA

43 CRIDLAND Phoebe AUS

44 KARALIOVA Hanna AIN

45 CLAUDEL Delphine FRA

46 ALDER Fabienne SUI

47 DROLET Jasmine CAN

48 McCABE Novie USA

49 SCHUETZOVA Sandra CZE

50 MILERSKA Anna CZE

51 PRYCE Anna GBR

52 VELICER Sophia Tsu TPE

53 WELLS Amelia CAN

54 STEPASHKINA Nadezhda KAZ

55 LIE Ellen Soehol AUS

56 LEE Eui Jin KOR

57 HAN Dasom KOR

58 CHI Chunxue CHN

59 SHALYGINA Xeniya KAZ

60 NIKON Anastasiia UKR

61 HOOKER Maddie AUS

62 YILAMUJIANG Dinigeer CHN

63 WANG Yundi CHN

64 SHKATULA Sofiia UKR

65 MYHAL Daryna UKR

66 ZERJAV Neza SLO

67 HE Kaile CHN

68 OJASTE Teiloora EST

69 NOPRIIENKO Yelizaveta UKR

70 GALSTYAN Katya ARM