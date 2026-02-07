Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSport in tvSport Invernali
Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario skiathlon femminile, tv, streaming, pettorali di partenza
Entra nel vivo finalmente il programma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con lo skiathlon femminile che assegna oggi (dalle ore 13.00) le prime medaglie dello sci di fondo in questa edizione della rassegna a cinque cerchi sulle nevi della Val di Fiemme. La gara, con partenza di massa, è divisa sostanzialmente in due segmenti: i primi 10 km in tecnica classica e a seguire altri 10 km in tecnica libera.
Difficile indicare una singola favorita per la vittoria, ma tra le pretendenti alla medaglia d’oro possiamo citare in primis la statunitense Jessie Diggins oltre alle svedesi Ebba Andersson, Frida Karlsson, Moa Ilar e Jonna Sundling e le norvegesi Karoline Simpson-Larsen, Astrid Oeyre Slind e Heidi Weng. Ambizioni relative in questa specialità per l’Italia, che schiera un terzetto composto da Maria Gismondi, Martina Di Centa e Anna Comarella.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, i pettorali di partenza, il palinsesto tv e streaming dello skiathlon femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SCI DI FONDO OGGI ALLE OLIMPIADI
Sabato 7 febbraio
Ore 13.00 Skiathlon femminile – Diretta tv su RaiSportHD (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi)
PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD (dalle 13.00 alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi).
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max.
Diretta testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SKIATHLON FEMMINILE OLIMPIADI 2026
1 DIGGINS Jessie USA
2 ILAR Moa SWE
3 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR
4 ANDERSSON Ebba SWE
5 STADLOBER Teresa AUT
6 SLIND Astrid Oeyre NOR
7 WENG Heidi NOR
8 KARLSSON Frida SWE
9 FINK Pia GER
10 HOFFMANN Helen GER
11 NISKANEN Kerttu FIN
12 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
13 SUNDLING Jonna SWE
14 JANATOVA Katerina CZE
15 HENNIG DOTZLER Katharina GER
16 KAELIN Nadja SUI
17 NEPRYAEVA Dariya AIN
18 PARMAKOSKI Krista FIN
19 KERN Julia USA
20 RYYTTY Vilma FIN
21 WEBER Anja SUI
22 NISSINEN Vilma FIN
23 PERRY Leonie FRA
24 SAUERBREY Katherine GER
25 MACKIE Alison CAN
26 GISMONDI Maria ITA
27 del RIO ROCA Gina AND
28 EIDUKA Patricija LAT
29 BRENNAN Rosie USA
30 STEWART-JONES Katherine CAN
31 RUCKA-MICHALEK Eliza POL
32 KAELIN Marina SUI
33 PIERREL Julie FRA
34 COMARELLA Anna ITA
35 FORDHAM Rosie AUS
36 KAASIKU Kaidy EST
37 di CENTA Martina ITA
38 TSUCHIYA Masae JPN
39 HAVLICKOVA Barbora CZE
40 SKINDER Monika POL
41 KAASIKU Keidy EST
42 PAGNIER Cloe FRA
43 CRIDLAND Phoebe AUS
44 KARALIOVA Hanna AIN
45 CLAUDEL Delphine FRA
46 ALDER Fabienne SUI
47 DROLET Jasmine CAN
48 McCABE Novie USA
49 SCHUETZOVA Sandra CZE
50 MILERSKA Anna CZE
51 PRYCE Anna GBR
52 VELICER Sophia Tsu TPE
53 WELLS Amelia CAN
54 STEPASHKINA Nadezhda KAZ
55 LIE Ellen Soehol AUS
56 LEE Eui Jin KOR
57 HAN Dasom KOR
58 CHI Chunxue CHN
59 SHALYGINA Xeniya KAZ
60 NIKON Anastasiia UKR
61 HOOKER Maddie AUS
62 YILAMUJIANG Dinigeer CHN
63 WANG Yundi CHN
64 SHKATULA Sofiia UKR
65 MYHAL Daryna UKR
66 ZERJAV Neza SLO
67 HE Kaile CHN
68 OJASTE Teiloora EST
69 NOPRIIENKO Yelizaveta UKR
70 GALSTYAN Katya ARM