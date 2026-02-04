Sci alpino, sospiro di sollievo per Elena Curtoni: nessuna lesione e Olimpiadi nel mirino

Elena Curtoni può tirare un sospiro di sollievo. Dopo lo spavento vissuto nel superG di Crans Montana, gli accertamenti hanno escluso conseguenze serie all’avambraccio sinistro, colpito duramente nell’impatto con una porta durante la curva che immette sul tratto pianeggiante del Mont Lachaux. Un episodio che aveva destato preoccupazione, soprattutto per la violenza della caduta e per il dolore accusato immediatamente dalla sciatrice valtellinese.

Trasferitasi a Milano per una visita specialistica, Curtoni ha ricevuto risposte rassicuranti: nessuna lesione, soltanto una forte contusione. I tempi di recupero le consentiranno di tornare pienamente operativa in vista delle prove della discesa olimpica, al via da domani sull’Olympia delle Tofane, pista con cui ha un legame speciale.

Resta però complicata per lei la corsa al pettorale per la gara inaugurale dei Giochi, in programma domenica 8 febbraio. La certezza, invece, è la partecipazione al superG di giovedì 12, appuntamento sul quale Curtoni ha concentrato le maggiori ambizioni olimpiche, con l’obiettivo di inseguire quella medaglia sfumata nella rassegna a Cinque Cerchi di Pechino.

In questa stagione il podio non è ancora arrivato, ma i segnali ci si sono stati: il ritorno stabile tra le prime dieci in discesa e i piazzamenti di prestigio nelle gare di super-G su tracciati tecnici come St. Moritz e Val d’Isère, chiuse al sesto e al quarto posto, confermano che l’azzurra è competitiva e pronta a giocarsi le sue carte nella gara olimpica.