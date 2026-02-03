La seconda parte dell’Africa Eco Race è ufficialmente iniziata e lo spettacolo si sposta in Mauritania, dove i concorrenti affrontano una nuova fase decisiva del rally raid più autentico del continente africano. Dopo la conclusione delle impegnative tappe in Marocco, la classifica resta apertissima e la seconda settimana di gara promette battaglia su ogni chilometro.

Prima del cambio di paese, i piloti hanno sfruttato la giornata di riposo a Dakhla per rigenerarsi, lavorare sui mezzi e prepararsi mentalmente a un percorso ancora lungo e complesso. Tra riparazioni, briefing tecnici e concentrazione massima, la tensione è salita in vista dell’ingresso nel deserto mauritano.

La prima speciale in Mauritania, lunga 153 km, ha subito messo alla prova i concorrenti con grandi distese sabbiose, tratti off-road e navigazione a vista. Una prova veloce ma insidiosa, che ha rappresentato un vero spartiacque dell’edizione 2025.

️ Categoria Moto

Grande spettacolo tra le moto, dove Gautier Paulin conquista la prima vittoria di tappa della sua carriera all’Africa Eco Race in 1:11:23, precedendo Alessandro Botturi di 2’28”. Straordinaria la prestazione di Amaury Baratin, terzo assoluto nonostante la partecipazione nella categoria Xtreme Rider by Motul senza assistenza. Le velocità hanno superato i 120 km/h, confermando l’altissimo livello della speciale.

Nella classifica generale, Jean-Loup Lepan consolida la leadership, ma il rookie Thomas Marini resta in scia a soli 1’48”, con Jacopo Cerutti a completare il podio provvisorio.

Categoria Auto

Tra le auto, successo per Tomas Ourednicek in 1:06:18 dopo una prova estremamente combattuta, con medie oltre i 130 km/h. Secondo Christian Femont a soli 8 secondi, terzo David Gérard. In classifica generale, Pol Van Pollaert difende la leadership.

Categoria SSV

Continua il momento positivo di Pierre Lafay, che conferma il suo stato di forma vincendo un’altra speciale in 1:12:43.

Categoria Truck

Un altro giorno e un’altra vittoria per Gerrit Zuurmond, che chiude la tappa in 1:19:02, dimostrando grande continuità.

️ Categoria Storica

La categoria Storica continua a regalare sfide affascinanti e impegnative, con equipaggi messi alla prova dal terreno e dalla navigazione anche in questa prima fase mauritana.

Un nuovo paese, nuove difficoltà e una Africa Eco Race sempre più emozionante. La corsa è entrata nel vivo.

